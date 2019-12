Parigi può attendere trama e finale: di cosa parla il film in onda su Rai 1

Stasera Rai 1 propone ai suoi telespettatori un film che segna l’esordio alla regia narrativa di Eleonor Coppola, la moglie del celebre Francis: parliamo di Parigi può attendere, film del 2016 uscito nelle sale nel 2017. La pellicola racconta del viaggio, assolutamente non programmato, di una donna che ha bisogno di riassaporare i veri piaceri della vita e vede come protagonista Diane Lane. Accanto a lei Alec Baldwin e Arnaud Viard.

Il film, come anticipato, va in onda questa sera – martedì 10 dicembre – in prima serata su Rai 1 alle 21.25. Vediamo qui di seguito la trama di Parigi può attendere.

Tutto quello che c’è da sapere su Parigi può attendere

Parigi può attendere, di cosa parla il film

Anne (Diane Lane) è una donna continuamente trascurata dal marito. Lui si chiama Michael (Alec Baldwin) ed è un importante produttore cinematografico. La coppia si trova a Cannes per partecipare al festival, al termine del quale ha in programma una vacanza a Parigi. Quando Anne scopre che, anche questa volta, il loro viaggio subirà un ritardo perché Michael deve andare a Budapest per lavoro. I due si accordano quindi per incontrarsi direttamente a Parigi, ma il pilota dell’aereo suggerisce alla donna di non volare per via della sua infezione all’orecchio.

Così Jacques (Arnaud Viard), il partner produttore di Michael, si offre di portare Anne da Cannes fino alla capitale. Così il “passaggio” di Jacques si trasforma ben preso in un piacevolissimo viaggio: il simpatico autista, un vero buongustaio francese, non può resistere a qualsiasi opportunità per fermarsi e assaggiare cibo o vino. Jacques sembra anche avere un debole per Anne, ma lei inizia a mettere in discussione le sue intenzioni quando scopre che l’uomo sta ripetutamente utilizzando la sua carta di credito per pagare il conto dei loro pasti gourmet.

Quando visitano una chiesa Anne confida a Jacques di essere in lutto perché ha perso un bambino e i due hanno successivamente una cena romantica insieme in cui Jacques ammira la fotografia di Anne e le chiede perché non la condivide con suo marito.

Parigi può attendere trama: il finale (attenzione, spoiler!)

Più avanti anche Jacques le farà una confidenza: solo lui sa che la morte di suo fratello è stata un suicidio, e porta quel peso in modo che suo nipote non debba saperlo. Quando raggiungono la meta Anne e Jacques stanno per baciarsi, ma le porte dell’ascensore li separeranno. Quando in seguito lui tornerà a baciarla le chiederà anche di incontrarsi con lui a San Francisco. Qualche giorno più tardi riceve un pacco da Jacques con rose di cioccolato e il denaro che lei gli aveva prestato durante il viaggio. Non solo: nel pacchetto c’è anche un bigliettino che annota data e ora del loro prossimo appuntamento. Il film termina con un sorriso di Anne alla telecamera.