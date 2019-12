Parigi può attendere: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai1

Questa sera, martedì 10 dicembre, in prima serata su Rai 1 va in onda Parigi può attendere, film che segna il debutto come regista narrativo di Eleonor Coppola. La moglie del celebre Francis Ford Coppola, infatti, prima di questa pellicola si era occupata solo ed esclusivamente di documentari.

Il film, del 2016, vede come protagonista Diane Lane e viene trasmesso sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini a partire dalle 21.25. Nell’attesa vediamo la trama, il cast, il trailer e come vedere Parigi può attendere in diretta tv o in streaming.

Parigi può attendere film: la trama

Il film racconta la storia di Anne, moglie di un produttore hollywoodiano che sembra non avere mai tempo per lei, visti i continui impegni di lavoro. Anne si sente molto trascurata, visto che il coniuge sembra saper dire di no soltanto a lei per soddisfare le imprevedibili richieste della capricciosa industria cinematografica.

Stanca dunque di un uomo che la mette continuamente in secondo piano, Anne decide di accettare un passaggio in macchina da un socio in affari del marito che sta per intraprendere un lungo viaggio da Cannes a Parigi. L’amichevole Jacques ha una visione infantile della vita, si meraviglia delle scoperte, assapora il buon cibo e sa apprezzare gli effetti di un ottimo bicchiere di vino. In sua compagnia, il tragitto calcolato di sette ore si trasforma in un lungo viaggio alla scoperta di se stessa, grazie a quei piccoli gesti che risvegliano in lei passioni sopite e una gioia di vivere che credeva perduta.

Come finisce il film?

Parigi può attendere film: il cast

Come già anticipato, protagonista del film è Diane Lane: è lei a vestire i panni di Anne, moglie continuamente trascurata da un marito sempre impegnato che intraprenderà un viaggio per riscoprire le emozioni della vita. Il coniuge in questione, che nella pellicola è Michael, è invece interpretato da Alec Baldwin, mentre nel ruolo del simpatico Jacques troviamo Arnaud Viard. A completare il cast Élise Tielrooy (come Martine), Laure Sineux e Cédric Monnet.

Parigi può attendere film: il trailer

Qui di seguito il trailer ufficiale del film in onda stasera su Rai 1:

Parigi può attendere film: diretta tv e streaming

Dove vedere Parigi può attendere? Il film viene mandato in prima serata su Rai 1 martedì 10 dicembre 2019 alle ore 21.25. Il canale della rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming – tramite smartphone, pc e tablet – può accedere a RaiPlay, la piattaforma della Rai che consente di seguire in streaming tutti i programmi in onda sui canali tv.

Chi vuole recuperare in un secondo momento il film potrà sempre farlo su RaiPlay grazie alla funzione on demand.