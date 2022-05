Ascolti tv lunedì 30 maggio: La fortuna, Isola dei famosi 2022, Report

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 30 maggio 2022? Su Rai 1 è andato in onda La fortuna. Su Rai 2 Made in Sud. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 l’Isola dei Famosi 2022. Su Italia 1 Overdrive. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 30 maggio 2022? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 30 maggio 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 La Fortuna ha conquistato 2.231.000 spettatori pari al 13.3 per cento di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi ha raccolto davanti al video 2.453.000 spettatori pari al 19.1 per cento di share. Su Rai 2 Made in Sudha interessato 1.067.000 spettatori pari al 7 per cento di share. Su Italia 1 Overdriveha catturato l’attenzione di 1.182.000 spettatori (6.3 per cento). Su Rai 3 Reportha raccolto davanti al video 1.842.000 spettatori pari ad uno share del 10.2 per cento. Su Rete4 Quarta Repubblicatotalizza un a.m. di 744.000 spettatori con il 5.2 per cento di share. Su La7 Yellowstone ha registrato 320.000 spettatori con uno share del 2 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.699.000 spettatori con il 23.7 per cento. Su Canale 5 Striscia la Notiziaregistra una media di 3.559.000 spettatori con uno share del 17.9 per cento. Su Rai 2 Tg2 Postsegna il 3.8 per cento con 778.000 spettatori. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.293.000 spettatori con il 6.7 per cento. Su Rai 3 La Gioia della Musica ha convinto 970.000 spettatori pari al 5.4 per cento e Un Posto al Sole ha appassionato 1.491.000 spettatori pari al 7.5 per cento. Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 825.000 individui all’ascolto (4.4 per cento) nella prima parte e 828.000 (4.1 per cento) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.514.000 spettatori (7.6 per cento).