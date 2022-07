ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 18 luglio 2022? Su Rai 1 è andata in onda la partita degli europei di calcio femminile Italia-Belgio. Su Rai 2 la serie tv 911. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Zona bianca. Su Canale 5 Zelig. Su Italia 1 Chicago PD. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 18 luglio 2022? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 18 luglio 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Nella serata di ieri, lunedì 18 luglio 2022, su Rai1 l’incontro Italia-Belgio valevole per gli Europeo di calcio femminileha appassionato 2.914.000 spettatori pari al 18.2% (pre e post nel complesso: 2.369.000 – 15%). Su Canale 5 la replica di Zelig ha raccolto davanti al video 2.082.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Rai2 911 ha interessato 975.000 spettatori pari al 6% di share. A seguire 911 Lone Star ha ottenuto 874.000 spettatori con il 5.8%. Su Italia 1 il debutto della nona stagione di Chicago PD ha intrattenuto 1.020.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 767.000 spettatori pari ad uno share del 5% (presentazione di 9 minuti: 703.000 – 4.3%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 806.000 spettatori con il 6.4% di share. Su La7 Domina ha registrato 287.000 spettatori con uno share del 2.3%. Su Tv8 la seconda stagione di Gomorra – La Serie segna 423.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove Diverso da Chi? ha raccolto 328.000 spettatori con il 2.2%. Sul 20 The Time Machine segna 365.000 spettatori con il 2.3%. Su Rai4 Stargirl registra 79.000 spettatori con lo 0.5%. Su Rai5 Nessun Dorma segna 67.000 spettatori e lo 0.4%. Su Iris Un Incontro per la Vita ha ottenuto 400.000 spettatori con il 2.7%. Su Rai Premium Scomparsa segna 379.000 spettatori con il 2.4%. Su Sky Sport Uno l’incontro Italia-Belgio valevole per gli Europeo di calcio femminileha interessato 301.000 spettatori e l’1.9%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.624.000 spettatori con uno share del 15.9%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 937.000 spettatori con il 5.6%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.186.000 spettatori con il 7.3%. Su Rai3 Viaggio in Italia raccoglie 850.000 spettatori (5.5%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.346.000 spettatori (8%). Su Rete4 Controcorrente ha radunato 813.000 individui all’ascolto (5.1%), nella prima parte, e 897.000 spettatori (5.4%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.070.000 spettatori (6.4%). Su Tv8 4 Hotel ha divertito 400.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 287.000 spettatori con l’1.8%.