Ascolti tv lunedì 12 ottobre: I casi di Teresa Battaglia, Grande Fratello Vip

Ascolti tv lunedì 12 ottobre 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 12 ottobre2026? Su Rai 1 è andato in onda I casi di Teresa Battaglia. Su Rai 2 Formidabile. Su Rai 3 Lo Stato delle Cose. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Grande Fratello Vip. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 12 ottobre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.