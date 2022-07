ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 7 luglio 2022? Su Rai 1 è andato in onda Don Matteo 12. Su Rai 2 il Tim Summer Hits. Su Rai 3 il documentario Il cacciatore di nazisti. Su Rete 4 Zona bianca. Su Canale 5 Scherzi a parte. Su Italia 1 FBI: Most Wanted. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 7 luglio 2022? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 7 luglio 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 la replica di Don Matteo 12 ha conquistato 2.157.000 spettatori pari al 15.1 per cento di share. Su Canale 5 Scherzi a Parte in replica ha incollato davanti al video 1.118.000 spettatori con uno share dell’8.9 per cento. Su Rai 2 Tim Summer Hits arriva a 1.613.000 spettatori pari al 12.8 per cento. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha raccolto 978.000 spettatori (6.5 per cento). Su Rai 3 Il cacciatore di nazisti è seguito da 688.000 spettatori con il 4.5 per cento. Su Rete 4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 765.000 spettatori (6.3 per cento). Su La7 In Onda – Prima Serata registra 554.000 spettatori pari al 3.8 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Techetechetè realizza un ascolto di 3.016.000 spettatori con il 19 per cento. Su Canale 5 Paperissima Sprint raccoglie una media di 2.282.000 spettatori pari al 14.3 per cento. Su Rai 2 Tg2 Post interessa 1.021.000 spettatori (6.4 per cento). Su Italia 1 N.C.I.S. conquista 1.070.000 spettatori con il 6.8 per cento. Su Rai 3 Generazione Bellezza è visto da 900.000 spettatori (5.8 per cento) e Un Posto al Sole da 1.387.000 spettatori (8.6 per cento). Su Rete 4 Controcorrente ha radunato 793.000 individui all’ascolto (5.1 per cento) nella prima parte e 814.000 spettatori (5.1 per cento) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 910.000 spettatori (5.7 per cento).