Ascolti tv giovedì 6 novembre: Noi del rione Sanità, Il Conte di Montecristo

Ascolti tv giovedì 6 novembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 6 novembre2025? Su Rai 1 è andato in onda Noi del rione Sanità. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Il Conte di Montecristo. Su Italia 1 Paradise City. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 6 novembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.