ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 5 marzo 2020? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Ieri sera su Rai 1 è andata in onda un’altra puntata di Don Matteo 12, la fortunata serie tv con Terence Hill e Nino Frassica che da dodici anni appassiona gli italiani. Su Canale 5 invece il film Poveri ma ricchi con Cristian De Sica. Su Sky Uno la finalissima di Masterchef 9 che, in chiusura di puntata, ha ovviamente proclamato il vincitore dell’edizione. Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, giovedì 5 marzo 2020?

Ascolti tv 5 marzo 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Don Matteo 12 ha conquistato 6.609.000 spettatori pari al 26.3 per cento di share. Su Canale 5 Poveri ma Ricchi ha raccolto davanti al video 1.948.000 spettatori pari all’8.2 per cento di share. Su Rai 2 3 Days to Kill ha interessato 1.186.000 spettatori pari al 4.6 per cento di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.700.000 spettatori (9.2 per cento). Su Rai 3 Mezz’ora in più – Speciale Coronavirus ha raccolto davanti al video 783.000 spettatori pari ad uno share del 3.3 per cento. Su Rete 4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.199.000 spettatori con il 6 per cento di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 1.104.000 spettatori con uno share del 5.6 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 6.105.000 spettatori con il 21.7 per cento. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.829.000 spettatori con uno share del 17 per cento. Su Rai 2 Tg2 Post segna il 4.5 per cento con 1.289.000 spettatori. Su Italia 1 CSI Miami ha registrato 1.212.000 spettatori con il 4.4 per cento. Su Rai 3 Non ho l’Età ha appassionato 1.439.000 spettatori pari al 5.4 per cento e Un Posto al Sole 1.947.000 (6.9 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 1.279.000 individui all’ascolto (4.7 per cento) nella prima parte e 1.277.000 (4.5 per cento) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.038.000 spettatori (7.3 per cento).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 4.073.000 spettatori (21.4 per cento) mentre L’Eredità ha giocato con 5.884.000 spettatori (26 per cento). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.985.000 spettatori con il 16.3 per cento di share e Avanti un Altro! 4.309.000 con il 19.6 per cento di share.

