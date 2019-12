Ascolti tv giovedì 26 dicembre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 26 dicembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Ieri sera su Rai 1 è andato in onda un film molto amato in casa Disney, una trasposizione cinematografica in live-action (carne ed ossa) di una favola amatissima dall’alba dei tempi, mentre su Canale 5 è andata in onda, anche durante il periodo natalizio, una puntata del programma con Michelle Hunziker.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, giovedì 26 dicembre?

Ascolti tv 26 dicembre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Rai 1 ha puntato alla Disney per questo Natale: di fatti, in prima serata è andato in onda il film Cenerentola, trasposizione live-action dell’omonimo film d’animazione degli anni ’50, che vede nel cast Lily James, Helena Bonham Carter, Ben Chaplin, Cate Blanchett, Stellan Skarsgard e Hayley Atwell. Il film è stato seguito da 4.329.000 spettatori agli ascolti e il 20.1% di share.

Canale 5 ha deciso di non mettere in pausa All Together Now: il people show condotto dal duo Hunziker J-Ax ha interessato 2.143.000 spettatori agli ascolti (12%).

Su Rai 2, seguendo l’esempio del primo canale di Viale Mazzini, è andato in onda Ratatouille, celebre film d’animazione Disney che ha appassionato 1.657.000 spettatori agli ascolti e il 7.5% di share. Su Rai 3 il film La soffiatrice di vetro ha interessato 1.513.000 spettatori con il 6.8% di share, mentre su Italia 1 l’ultimo film della trilogia di Divergent, Allegiant, ha appassionato 845.000 spettatori (4%).

Su Rete 4 il film Non è Natale senza panettone invece ha interessato 1.236.000 spettatori (5.9%), mentre su La7 Gazzetta Sports Awards 2019 ha appassionato 394.000 spettatori (1.9%).

Su Tv 8 Un Natale con i fiocchi ha appassionato 464.000 spettatori (2.1%), mentre sul Nove il documentario Michelangelo – Vita di un genio in prima tv ha coinvolto 342.000 spettatori (1.7%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.122.000 spettatori con il 22.9 per cento. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.598.000 spettatori con uno share del 16 per cento. Su Rai 2 Tg2 Post segna il 4.3% con 981.000 spettatori.

Su Rai 3 Non ho l’Età ha appassionato 1.276.000 spettatori pari al 6 per cento e Un Posto al Sole 1.460.000 (6.6per cento).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.087.000 spettatori (8.2 per cento) mentre L’Eredità ha giocato con 4.490.000 spettatori (23.7per cento). Su Canale 5 Conto alla Rovescia segna 2.735.000 spettatori con il 14.7 per cento di share (presentazione con il 10.2 per cento di share).

