Cenerentola: trama e cast

Questa sera, giovedì 26 dicembre 2019, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda il film Cenerentola, fantasy romantico del 2015 diretto da Kenneth Branagh, con protagonista Lily James. Il film è l’adattamento cinematografico della celebre fiaba di Cenerentola e remake in live action del film d’animazione del 1950. Ma qual è la trama? E il cast? Vediamolo insieme.

Cenerentola: la trama

Ella, figlia di un mercante di tessuti, perde la mamma. Qualche anno dopo il padre, per darle una madre, sposa la vedova di un vecchio amico, Lady Tremaine. La donna, elegante ma altera, giunge con le figlie Anastasia e Genoveffa e apparentemente si mostra gentile e piacevole, ma quando il nuovo marito parte per un lungo viaggio di lavoro, prende il controllo della casa, segregando Ella in soffitta perché invidiosa della sua bellezza.

Il padre di Ella muore e la matrigna, non avendo più denaro, decide di licenziare tutta la servitù e inizia a trattare Ella, invece che alla stregua di una figlia, come una serva, approfittandosi della sua gentilezza, chiamandola anche Cenerentola. La povera ragazza è sottoposta ogni giorno alle angherie delle tre donne, pur mantenendo la promessa fatta alla madre di essere gentile e avere coraggio, ma un giorno, spazientita, scappa temporaneamente nella foresta e, arrivata lì durante una battuta di caccia, incontra un giovane: il principe, che se ne innamora a prima vista, ma le tiene celata la sua vera identità e si presenta come Kit, un “apprendista” di palazzo.

Kit, per rivedere la fanciulla (che non gli ha rivelato il nome), decide di estendere gli inviti a un ballo imminente non solo ai nobili, ma anche alla gente comune, sperando di poterla rivedere.

La matrigna, ricevuta la notizia del ballo, spera di poter far sposare una delle due figlie al principe per risollevare le sorti della famiglia; dal canto suo anche Ella spera di partecipare al ballo, così da poter rivedere il principe (che lei crede apprendista): tuttavia la sera del ballo, presentandosi alla famiglia con uno dei vestiti di sua madre, viene umiliata dalla matrigna e dalle sue due figlie che le fanno a pezzi il vestito.

Disperata e sola, Ella viene consolata da un’anziana donna che si rivela essere la fata madrina. Per ricompensarla di tutte le sue gentilezze la fata le concede di andare al ballo del principe, trasformando una zucca in una sontuosa carrozza, i topini in cavalli, due lucertole in lacchè e un’oca nel cocchiere. Poiché la fanciulla desidera andare al ballo proprio con l’abito della madre, la fata madrina lo fa diventare azzurro e le dona un paio di scarpette di cristallo e per evitare che Ella sia riconosciuta dalla matrigna, le fa un incantesimo. Prima di partire la fata la avverte che la magia avrebbe cessato il proprio effetto con l’ultimo rintocco della mezzanotte.

Al ballo tutta l’attenzione viene catalizzata su di lei, e nell’ammirazione e nell’invidia generale Kit la riconosce e inaugura le danze con lei. Allo scoccare della mezzanotte la ragazza scappa dal ballo lasciando il principe, che non conosce il suo nome e a cui non resta altro che raccogliere una delle scarpette che Ella ha perso durante la fuga.

Dopo il periodo di lutto per la morte del re viene sparso un editto: la fanciulla che avesse indossato alla perfezione la scarpetta di cristallo sarebbe diventata la sposa del nuovo re. Ella, che ha custodito la scarpetta, è emozionata all’idea di poter rivedere Kit, ma la matrigna, che ha scoperto il nascondiglio della scarpetta, pensa già a come utilizzare il matrimonio tra l’odiata figliastra e il principe per poter governare il regno. Di fronte al rifiuto di Ella la matrigna rompe la scarpetta e la rinchiude nella torre.

Nel frattempo emissari del principe viaggiano di casa in casa per far indossare la scarpetta a ogni fanciulla del regno. Un drappello militare giunge a casa Tremaine ove viene fatta provare la scarpetta alle sorellastre, che ovviamente non riescono a indossarla. Mentre i soldati stanno per ripartire si ode in lontananza il canto di Ella, che la matrigna e il granduca invano cercano di tenere relegata nella torre. Ella viene quindi liberata e finalmente può indossare la scarpetta. Prima di andare ad abbracciare il suo innamorato, Ella perdona la crudele e malvagia matrigna e le sue sorellastre, che comunque vengono bandite dal regno insieme al granduca per sempre.

Cast

Di seguito il cast di Cenerentola, il film:

Lily James: Ella

Richard Madden: principe Kit

Cate Blanchett: Lady Tremaine

Helena Bonham Carter: fata madrina

Stellan Skarsgård: granduca

Derek Jacobi: re

Nonso Anozie: capitano

Hayley Atwell: madre di Ella

Ben Chaplin: padre di Ella

Eloise Webb: Ella bambina

Holliday Grainger: Anastasia Tremaine

Sophie McShera: Genoveffa Tremaine

Alex Macqueen: banditore reale

Rob Brydon: maestro Phineus

Jana Perez: principessa Selina di Saragossa

Richard McCabe: barone