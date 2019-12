Allegiant: trama e cast

Questa sera, giovedì 26 dicembre 2019, su Italia 1 va in onda il film Allegiant, diretto da Robert Schwentke, con protagonisti Shailene Woodley e Theo James, ambientato in un futuro distopico post apocalittico. Il film è il sequel di Insurgent del 2015, ed è la trasposizione cinematografica della prima parte del romanzo Allegiant, di Veronica Roth. Ma di cosa parla? Qual è la trama? E il cast? Vediamolo insieme.

Trama

Beatrice Prior (Tris) e Tobias Eaton (Quattro, Four nella versione originale) si avventurano in un mondo a loro nuovo e sconosciuto, al di fuori di Chicago; qui verranno presi in custodia da un’agenzia misteriosa conosciuta come il Dipartimento di Sanità Genetica che vanificherà le loro precedenti convinzioni per rivelare nuove e sconvolgenti verità.

Tris dà tutta la sua fiducia al capo di tutto quel sistema, David, che le fa vedere da dove era venuta sua madre e le dice che fidandosi di lui avrebbe continuato la sua impresa. Quattro, nel frattempo, è deluso perché Tris sembra sempre occupata con David e perciò non gli dà attenzioni; è prevista una nuova battaglia tra il bene e il male, tra il presente e il passato e soprattutto tra David e Quattro.

Cast

Di seguito il cast (attore/ruolo) completo del film Allegiant in onda stasera su Italia 1:

Shailene Woodley: Beatrice “Tris” Prior

Theo James: Tobias “Quattro” Eaton

Zoë Kravitz: Christina

Miles Teller: Peter Hayes

Ansel Elgort: Caleb Prior

Jeff Daniels: David

Naomi Watts: Evelyn Johnson-Eaton

Octavia Spencer: Johanna Reyes

Ray Stevenson: Marcus Eaton

Maggie Q: Tori Wu

Bill Skarsgård: Matthew

Keiynan Lonsdale: Uriah Pedrad

Nadia Hilker: Juanita “Nita”

Joseph David-Jones: Hollis

