Ascolti tv giovedì 20 febbraio 2020 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 20 febbraio 2020? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Su Rai 1 è andata in onda la storica fiction (campione d’ascolti) con Terence Hill, Don Matteo. Su Rai 2 invece il film Passengers. Canale 5 ha risposto con la commedia Mamma o papà?. Su Italia 1 invece Le Iene Show.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, giovedì 20 febbraio 2020?

Ascolti tv 20 febbraio 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Don Matteo 12 ha conquistato 5.840.000 spettatori pari al 26.5 per cento di share. Su Canale 5 Mamma o Papà? ha raccolto davanti al video 2.158.000 spettatori pari al 10.2 per cento di share. Su Rai 2 Passengers ha interessato 881.000 spettatori pari al 3.9 per cento di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha invece catturato l’attenzione di 1.438.000 spettatori (8.8 per cento).

Su Rai 3 Skianto ha raccolto davanti al video 286.000 spettatori pari ad uno share dell’1.2 per cento. Su Rete 4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 967.000 spettatori con il 5.4 per cento di share.

Su La7 PiazzaPulita ha registrato 783.000 spettatori con uno share del 4.4 per cento. Su TV8 l’incontro di UEFA Europa League Roma-Gent ha segnato il 5.3 per cento con 1.329.000 spettatori.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.619.000 spettatori con il 21.3 per cento. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.380.000 spettatori con uno share del 16.6 per cento. Su Rai 2 Tg2 Post segna il 3.1 per cento con 835.000 spettatori. Su Italia 1 CSI Miami ha registrato 1.012.000 spettatori con il 3.9 per cento. Su Rai 3 Nuovi Eroi ha appassionato 1.118.000 spettatori pari al 4.5 per cento nella prima puntata e 1.476.000 (5.7 per cento) nella seconda, mentre Un Posto al Sole 1.651.000 (6.2 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 1.289.000 individui all’ascolto (5.1 per cento) nella prima parte e 1.142.000 (4.3 per cento) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.742.000 spettatori (6.7 per cento).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.648.000 spettatori (21.3 per cento) mentre L’Eredità ha giocato con 5.397.000 spettatori (25.8 per cento). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.777.000 spettatori con il 17 per cento di share e Avanti un Altro! 4.005.000 con il 19.8 per cento di share. Su Rai 2 Blue Bloods ha raccolto 715.000 spettatori (3.8 per cento) e NCIS 1.091.000 (4.7 per cento).

