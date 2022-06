ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 2 giugno 2022? Su Rai 1 è andato in onda Don Matteo 12. Su Rai 2 Appena un minuto. Su Rai 3 Caro Presidente. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 La mia banda suona il Pop. Su Italia 1 la partita Spagna-Portogallo. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 2 giugno 2022? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 2 giugno 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 la replica di Don Matteo 12 ha interessato 2.811.000 spettatori pari al 18.9 per cento. Su Canale 5 in prima visione La Mia Banda Suona il Pop ha raccolto davanti al video 1.881.000 spettatori pari al 12.4 per cento di share. Su Rai 2Appena un Minuto ha interessato 786.000 spettatori pari al 4.9 per cento di share. Su Italia 1 l’incontro di Nations League Spagna-Portogallo ha intrattenuto 1.107.000 spettatori con il 6.6 per cento. Su Rai 3 il documentario Caro Presidente, con la voce narrante di Walter Veltroni, ha raccolto davanti al video 348.000 spettatori pari ad uno share del 2.2 per cento. Su Rete 4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.052.000 spettatori con l’8 per cento di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 773.000 spettatori con uno share del 6.3 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 3.788.000 spettatori con il 22.5 per cento. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 2.726.000 spettatori con uno share del 16.3 per cento. Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 822.000 spettatori con il 3.8 per cento. Su Rai 3 La Gioia della Musica raccoglie 855.000 spettatori (5.5 per cento). Un Posto al Sole ha appassionato 1.305.000 spettatori (7.7 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 780.000 individui all’ascolto (4.9 per cento) nella prima parte e 760.000 spettatori (4.5 per cento) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.212.000 spettatori (7.3 per cento).