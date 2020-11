Ascolti tv giovedì 19 novembre 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 19 novembre 2020? Ieri sera su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata della prima stagione di Doc – Nelle tue mani. Su Canale 5 è invece andato in onda il film Harry Potter e la camera dei segreti. Su Rai 2 la serie tv FBI. Su Italia 1 Le Iene Show. Su Rai 3 Hunter Killer – Caccia negli abissi. Rete 4 ha invece mandato in onda Dritto e rovescio. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 19 novembre 2020? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 19 novembre 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Chiude con il botto su Rai 1 Doc – Nelle Tue Mani che ha conquistato 8.510.000 spettatori pari al 30,8% di share. Su Canale 5 Harry Potter e la Camera dei Segreti ha raccolto davanti al video 2.391.000 spettatori pari al 12,6% di share. Su Rai 2 FBI ha interessato 919.000 spettatori (3,2%) mentre 9-1-1 ha raccolto 764.000 spettatori (3,5%). Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.791.000 spettatori con il 9,7%. Su Rai 3 Hunter Killer – Caccia negli abissi ha raccolto davanti al video 1.212.000 spettatori pari ad uno share del 4,7%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha totalizzato un ascolto medio di 1.131.000 spettatori con il 5,8% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 1.073.000 spettatori con uno share del 4,6%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Notizia in aggiornamento

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 notizia in aggiornamento

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 18 novembre

Notizia in aggiornamento

🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI

Potrebbero interessarti X Factor 2020, eliminati quarta puntata: chi è stato eliminato oggi, 19 novembre Doc – Nelle tue mani: il finale di stagione, come finisce la serie tv Doc – Nelle tue mani 2, la seconda stagione si farà: le anticipazioni