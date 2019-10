Ascolti tv venerdì 18 ottobre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 18 ottobre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Rai 1 ha puntato a una fiction che vede protagonista Daniele Liotti da ormai due anni, mentre Canale 5 ha intrattenuto gli italiani con Ilary Blasi, Alvin e tantissimi giochi.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, venerdì 18 ottobre?

Ascolti tv 18 ottobre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Tale e Quale Show ha conquistato 3.903.000 spettatori pari al 19.5 per cento di share. Su Canale 5 L’Isola di Pietro 3 ha raccolto davanti al video 2.961.000 spettatori pari al 14.6 per cneto di share.

Su Rai 2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.208.000 spettatori pari al 49 per cento di share e Criminal Minds è piaciuto a 822.000 spettatori (4 per cento). Su Italia 1 Guardians – Il Risveglio dei Guardiani ha catturato l’attenzione di 1.073.000 spettatori (4.6 per cento).

Su Rai 3 Contromano ha raccolto davanti al video 1.374.000 spettatori pari ad uno share del 5.9 per cento. Su Rete 4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.275.000 spettatori con il 7.2 per cento di share.

Su La7 Propaganda Live ha registrato 846.000 spettatori con uno share del 4.8 per cento. Su TV8 X Factor 2019 ha segnato il 3 per cento con 638.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 1.199.000 spettatori (5.1 per cento).

Su Rai Premium la replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore sigla l’1.4 per cento con 323.000 spettatori e su Iris Sorvegliato Speciale piace a 530.000 spettatori (2.3 per cento).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.070.000 spettatori con il 20.9 per cento. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.495.000 spettatori con uno share del 18.4 per cento. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.3 per cento con 809.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.071.000 spettatori con il 4.5 per cento.

Su Rai 3 Storie Minime ha appassionato 1.106.000 spettatori pari al 4.8 per cento e Un Posto al Sole 1.576.000 (6.5 per cento). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.282.000 individui all’ascolto (5.5 per cento) nella prima parte e 1.263.000 (5.2 per cento) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.717.000 spettatori (7.1 per cento).

Ascolti tv | Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.962.000 spettatori (20.8 per cento) mentre L’Eredità ha giocato con 4.525.000 spettatori (24.4 per cento). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.261.000 spettatori con il 16.7 per cento di share e Caduta Libera 3.586.000 con il 20.1 per cento di share.

Su Rai 2 NCIS ha raccolto 566.000 spettatori (3.5 per cento) nel primo episodio e 1.084.000 (5.1 per cento) nel secondo. Su Italia 1 Studio Aperto Mag segna il 3.4 per cento con 526.000 spettatori e CSI Miami ha totalizzato 587.000 spettatori (2.9 per cento).

Su Rai 3 Blob segna 1.009.000 spettatori con il 4.6 per cento. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4 per cento con 834.000 spettatori. Su La7 Josephine, Ange Gardien ha appassionato 242.000 spettatori (share dell’1.7 per cento). Su Tv8 4 Cuochi d’Italia fa compagnia a 384.000 spettatori (1.9 per cento).

