ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 16 giugno 2022? Su Rai 1 è andato in onda Don Matteo 12. Su Rai 2 Io sono tempesta. Su Rai 3 la Diamond League di atletica. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Scherzi a parte. Su Italia 1 Vanguard – Agenti speciali. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 16 giugno 2022? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 16 giugno 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Don Matteo 12 ha interessato 2.372.000 spettatori pari al 15.8 per cento. Su Canale 5 la replica di Scherzi a Parte ha raccolto davanti al video 1.681.000 spettatori pari al 12.3 per cento di share. Su Rai 2 Io Sono Tempesta ha interessato 860.000 spettatori pari al 5.6 per cento di share. Su Italia 1 la prima tv diVanguard – Agenti Speciali ha intrattenuto 1.124.000 spettatori (7.5 per cento). Su Rai 3 Doppia Colpa ha raccolto davanti al video 380.000 spettatori pari ad uno share del 2.7 per cento. Su Rete 4 Dritto e Rovescio, con Marcello Vinonuovo al posto di Del Debbio, totalizza un a.m. di 918.000 spettatori con il 7.9 per cento di share. Su La7 Piazza Pulita – Senza Pace ha registrato 646.000 spettatori con uno share del 4.2 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Techetechetè raccoglie 3.043.000 spettatori con il 18.3 per cento. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.724.000 spettatori con uno share del 16.3 per cento. Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 755.000 spettatori con il 4.5 per cento. Su Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.171.000 spettatori con il 7.1 per cento. Su Rai 3 l’Atletica Leggera raccoglie 723.000 spettatori (4.5 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 793.000 individui all’ascolto (4.9 per cento) nella prima parte e 908.000 spettatori (5.4 per cento) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.287.000 spettatori (7.8 per cento).