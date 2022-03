ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 6 marzo 2022? Su Rai 1 è andato in onda la serie tv Noi. Su Rai 2 The Rookie. Su Rai 3 Che tempo che fa. Su Rete 4 Zona bianca. Su Canale 5 Guinness – Lo show dei record. Su Italia 1 The day after tomorrow. Su La7 Non è l’Arena. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 6 marzo 2022? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 6 marzo 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 la prima puntata della fiction Noi ha conquistato 3.979.000 spettatori pari al 18.7 per cento di share. Su Canale 5 la prima puntata de Lo Show dei Record ha ottenuto un ascolto medio pari a 2.829.000 spettatori pari al 16 per cento di share. Su Rai 2 The Rookie 4 ha raccolto 891.000 spettatori con il 3.6 per cento. A seguire in prima visione assoluta CSI: Vegas ha interessato 688.000 spettatori con il 2.9 per cento. Su Italia 1 il film The day after tomorrow – L’alba del giorno dopo ha intrattenuto 965.000 spettatori con il 4.4 per cento di share. Su Rai 3 Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 2.745.000 spettatori (11.1 per cento) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.680.000 spettatori (9 per cento). Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 705.000 spettatori con il 4.1 per cento di share. Su La7 Non è l’Arena ha interessato 830.000 spettatori con il 5 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha raccolto 4.852.000 spettatori con il 19.6 per cento. Su Canale 5 la nuova edizione di Paperissima Sprint ha ottenuto 3.219.000 spettatori con il 13 per cento. Su Italia 1 NCIS ha totalizzato 1.208.000 spettatori (4.9 per cento). Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 1.060.000 spettatori (4.4 per cento) nella prima parte e 1.146.000 spettatori (4.6 per cento) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha raccolto 995.000 spettatori (share del 4 per cento).