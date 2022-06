ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 12 giugno 2022? Su Rai 1 è andata in onda una puntata di Mina Settembre. Su Rai 2 la finale dei play-off di Serie C Palermo-Padova. Su Rai 3 il film Una doppia verità. Su Rete 4 Zona bianca. Su Canale 5 Sergente Rex. Su Italia 1 Una notte da leoni. Su La7 Non è l’Arena. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 12 giugno 2022? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 12 giugno 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 un episodio in replica di Mina Settembre ha conquistato 2.759.000 spettatori pari al 16.8 per cento di share. Su Canale 5 il film Sergente Rex ha ottenuto un ascolto medio pari a 2.062.000 spettatori pari al 13.4 per cento di share. Su Rai 2 il play off di Lega Pro Palermo-Padova ha raccolto 1.380.000 spettatori con l’8.6 per cento. Su Italia 1 il film Una Notte da Leoni ha intrattenuto 743.000 spettatori con il 4.8 per cento di share. Su Rai 3 Una Doppia Verità ha raccolto davanti al video 881.000 spettatori (5.4 per cento). Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 494.000 spettatori con il 4 per cento di share. Su La7 Non è l’Arena ha interessato 774.000 spettatori con il 6.2 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha raccolto 3.537.000 spettatori con il 22.3 per cento. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 2.233.000 spettatori con il 14.4 per cento. Su Italia 1 NCIS ha totalizzato 1.055.000 spettatori (6.9 per cento). Su Rai 3 Sapiens Files raccoglie 526.000 spettatori e il 3.5 per cento. Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 665.000 spettatori (4.5 per cento) nella prima parte e 681.000 spettatori (4.3 per cento) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha raccolto 861.000 spettatori con il 5.6 per cento.