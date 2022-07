ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 10 luglio 2022? Su Rai 1 è andata in onda la partita degli europei femminili Italia-Francia. Su Canale 5 il film Pane al limone con semi di papavero. Su Rai 2 911. Su Rai 3 Kilimangiaro Estate. Su Rete 4 Una festa esagerata. Su Italia 1 Le Iene: l’omicidio di Serena Mollicone. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 10 luglio 2022? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 10 luglio 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Nella serata di ieri, domenica 10 luglio 2022, su Rai1 Francia-Italia valevole per gli Europei di calcio femminile ha conquistato 2.648.000 spettatori pari al 18.1% di share. Su Canale5 la prima tv di Pane al limone con semi di papavero ha raccolto davanti al video 1.718.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Rai2 9-1-1 ha interessato 899.000 spettatori (6%) e 9-1-1 Lone Star 961.000 spettatori (6.6%). Su Italia1 Le Iene presentano – L’omicidio di Serena Mollicone: un mistero lungo 20 anni è scelto da 1.011.000 spettatori pari al 9.7%. Su Rai3 Kilimangiaro Estate ha incollato 859.000 spettatori pari al 6.2%. Su Rete4 Una festa esagerata totalizza un a.m. di 758.000 spettatori (5.5%). Su La7 Miss Marple ha registrato 308.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia’s Got Talent – Best Of segna 405.000 spettatori (3%). Sul Nove la replica di Only Fun – Comico Show è seguita da 341.000 spettatori (2.5%). Su RealTime 90 Giorni per Innamorarsi arriva a .000 spettatori (%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Canale5 Paperissima Sprint registra 2.100.000 spettatori con il 14.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla 934.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Sapiens Files – Un solo Pianeta interessa 639.000 spettatori pari al 4.5%. Su Rete4 Controcorrente ha radunato 781.000 individui all’ascolto (5.7%) nella prima parte e 909.000 spettatori (6.1%) nella seconda parte. Su La7 Uozzap! Comic sigla 388.000 spettatori (2.7%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 380.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 259.000 spettatori (1.9%).