Ascolti tv domenica 1 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 1 marzo2026? Su Rai 1 è andato in onda il Festival di Sanremo 2026. Su Rai 2 Una commedia pericolosa. Su Rai 3 Presa Diretta. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 Chi vuol essere milionario. Su Italia 1 Le Iene. Sul Nove Che tempo che fa. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 1 marzo 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv domenica 1 marzo 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Franco Battiato – Il lungo viaggio interessa 2.961.000 spettatori pari al 18.8% di share. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo conquista 1.781.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Rai2 Una commedia pericolosa intrattiene 811.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.237.000 spettatori con il 9.7%. Su Rai3, dopo Pesadiretta Open (.000 – %) e la presentazione (.000 – %), Presadiretta segna 842.000 spettatori pari al 4.7%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza 663.000 spettatori (5.2%). Su La7 Il caso Epstein – Il racconto continua raggiunge 573.000 spettatori e il 3.7%.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Dietrofestival arriva a 4.452.000 spettatori (22%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.141.000 – 20.5%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.923.000 spettatori pari al 24.4%. Su Rai2 TG2 Post segna 755.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 984.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 1.105.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 850.000 spettatori e il 4.2% nella seconda parte. Su La7 In Onda interessa 1.029.000 spettatori (5.1%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.489.000 spettatori (9.7%), mentre Caduta Libera convince 2.454.000 spettatori (14%). Su Rai2, dopo Speciale TG2 (524.000 – 3.6%), 9-1-1: Lone Star segna 353.000 spettatori con il 2.1% e 9-1-1 470.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 488.000 spettatori (3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 534.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.617.000 spettatori (14.1%). A seguire Blob segna 839.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 La Promessa interessa 1.040.000 spettatori (5.2%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.
