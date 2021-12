Anticipare a prima delle 23 l’edizione notturna: l’idea di Fuortes per sciogliere il nodo Tgr

A viale Mazzini l’ultimo Cda è finito esattamente come anticipato da TPI già nelle scorse settimane: Massimo Lavatore a capo di Rai 2 al posto del partente (direzione San Marino) Ludovico Di Meo e un bell’incentivo all’esodo per i “prospetti” più vicini alla pensione. Un modo per fare spazio a forze fresche. Ma andiamo con ordine.

Massimo Lavatore è stato nominato direttore ad interim di Rai 2 al posto di Ludovico Di Meo, che ha avuto l’incarico di direttore generale della tv di San Marino. Il via libera è arrivato con il solo voto contrario del rappresentante dei dipendenti Riccardo Laganà. Lavatore, vicino alla pensione, resterà alla guida della rete in questa fase di passaggio al nuovo modello organizzativo che vedrà le direzioni di genere prevalere sui singoli canali, dove sarà nominato un channel manager non più responsabile dei contenuti. Il passaggio si completerà il 15 giugno 2022 con il varo del palinsesto estivo, mentre le nomine sono attese entro il mese di dicembre, probabilmente già nella prossima riunione in programma il 16.

È passato in Cda, sempre con il voto contrario di Laganà, anche il nuovo piano di incentivi all’esodo, dopo quello messo a punto dal precedente ad Fabrizio Salini, che si completerà nel 2023 e prevede un turn over di un ingresso ogni tre uscite. Nel Cda, ovviamente, si è discusso anche della tanto contestata chiusura dell’edizione notturna della Tgr.

Dopo la durissima presa di posizione del sindacato (mai nella storia della RAI c’era stata tanta durezza nei rapporti con il management) sembra che ora Fuortes voglia fare marcia indietro: l’ipotesi sarebbe quella di anticipare a prima delle 23 l’edizione notturna; un modo per risparmiare sugli stipendi dei giornalisti.

Intanto, si comincia a parlare di “rivoluzione” Maggioni fra i vicedirettori del Tg1: esce di scena la Crescimbeni (che potrebbe approdare al Tg3). Al suo posto dovrebbe andare la Augias (molto stimata dal duo Funiciello/Gentiloni). Poi la Anzaldo al posto della Busi, Francesco Giorgino al posto di Filippo Gaudenzi, Rao al posto di Polimeno Bottai e Pacchetti (che però preferirebbe restare a Milano) potrebbe finire al posto della Graziadei (ma non è detto che poi non rimanga quest’ultima) per liberare il posto di condirettore unico al Pd alla Tgr. I dem vogliono “blindare” la Lega sulle testate regionali e Fuortes ha già dato luce verde a questa soluzione.

Si registra tensione anche per “l’assenza di confronto sul futuro di 180 giornaliste e giornalisti delle reti” che dovrebbero ricadere nella nuova direzione Approfondimento, guidata da Mario Orfeo (che per inciso sta ancora finendo il trasloco). Inoltre c’è la possibilità che i 3 direttori di Tg recentemente confermati debbano presentare nuovamente i piani editoriali.

In realtà l’obiettivo è uno solo: Casarin, il direttore della Tgr. Perché dopo le polemiche suscitate dal possibile taglio dell’edizione notturna della Tgr potrebbe non riuscire a riottenere la fiducia.

Per le direzioni di genere, Antonio di Bella è in pole position per il Daytime (anche se il diretto interessato sta facendo benissimo a New York) mentre Angelo Mellone potrebbe approdare a “Cinema e serie TV”.