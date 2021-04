Anni 20: anticipazioni, servizi e ospiti quinta puntata | 15 aprile 2021

Questa sera, giovedì 15 aprile 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda “Anni 20”, il nuovo magazine settimanale di Rai 2 che punta a raccontare senza filtri la realtà del nuovo decennio. Alla conduzione Francesca Parisella. Con lei una nutrita squadra di affermati e agguerriti inviati, composta da: Simona Arrigoni, Filippo Barone, Paolo Chiariello, Salvatore Dama, Carmine Gazzanni, Marica Giannini, Maria Teresa Giarratano, Filomena Leone, Emanuela Pala, Francesco Palese, Marco Piccaluga, Roberta Piccardi, Carlo Puca, Alessandro Sansoni. Ma vediamo insieme le anticipazioni sulla puntata di oggi, 15 aprile 2021.

Anticipazioni

Nella sesta puntata di Anni 20, in onda oggi – 15 aprile 2021 – si andrà in Puglia, nella regione che il Financial Times ha definito esempio negativo di campagna vaccinale con impiegati amministrativi e sedicenti caregiver hanno ricevuto le loro dosi, troppi anziani, dializzati e malati di Sla sono ancora in attesa della prima somministrazione. Tra le storie quella di un’infermiera vaccinata, che ha scoperto di essere positiva al Covid-19, seppur asintomatica, e poi un’intervista a Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, e sempre in ambito sanitario, il racconto del primo trapianto italiano di trachea, effettuato all’ospedale Sant’Andrea di Roma su un paziente post Covid, danneggiato durante le manovre di intubazione.

Poi un’intervista ad Alessandra Dolci, procuratore aggiunto e capo della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, sul tema delle mani della criminalità organizzata, tra usura e acquisizioni, sulle imprese del nord in crisi di liquidità e sul business delle mascherine e delle imprese funebri alimentato dal Covid.

Grande spazio verrà dato anche alla questione migranti, con un reportage esclusivo tra le due sponde del mediterraneo dell’inviato di guerra Fausto Biloslavo – ospite in studio assieme allo scrittore e attivista Jacopo Fo – che fa il punto sulle inchieste giudiziarie che coinvolgono le Ong del mare. Nel corso della trasmissione, infine, tappa a Torino, città del mistero e punto di partenza di un viaggio attraverso il mondo dell’occultismo e della parapsicologia che, tra suggestioni e truffe, genera un business miliardario.

Anni 20: cos’è

Anni 20 amplia l’offerta informativa della tv pubblica e pesca dalla consolidata tradizione Rai pur sperimentando una formula editoriale innovativa, è infatti un “magazine” televisivo di quasi 2 ore che indaga nella vita vera della società: servizi, reportage, storie, interviste e inchieste sui temi di attualità, soprattutto su quelli dimenticati, o nascosti, dal mainstream dell’informazione. Anni 20 propone così il racconto senza filtri della realtà, davanti al quale ogni singolo telespettatore sarà libero di formarsi una sua personale opinione. Il programma, infatti, punta a superare la prassi di basare l’informazione sul talk show, riservandosi anzitutto di esporre i fatti, nudi e crudi.

Streaming e tv

Dove vedere Anni 20 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – 15 aprile 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

