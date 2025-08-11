Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:46
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Annalisa – Tutti in Arena: la scaletta del concerto in onda su Canale 5

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Annalisa – Tutti in Arena: la scaletta del concerto in onda su Canale 5

Annalisa – Tutti in Arena è il grande show di Annalisa con tanti ospiti dall’Arena di Verona in onda questa sera, 11 agosto 2025, in replica su Canale 5. Ma qual è la scaletta del concerto? Sarà una serata speciale ricca di sorprese e di ospiti. Con l’artista ligure, infatti, saliranno sul palco straordinari nomi della musica italiana come Elisa, Giorgia, Irama, Ernia e Tananai.

Quello che viene proposto musicalmente e visivamente è un viaggio emozionale completo che accompagnerà lo spettatore dall’inizio alla fine, nelle fasi evolutive della vita e della carriera di Annalisa. Nello show vengono utilizzate le più avanzate tecniche visuali disponibili, come le tecnologie generative in real time e in intelligenza artificiale.

Un’occasione unica di vedere Annalisa, che ha concluso un tour con oltre 200 mila biglietti venduti, e di riascoltare brani come “Sinceramente”, che le è valso il terzo posto a Sanremo 2024, “Mon amour”, “Euforia”, “Disco Paradise” e “Bellissima”, che hanno scalato le hit e l’hanno portata a ottenere ben 46 dischi di platino. Scopriamo insieme la scaletta di Annalisa – Tutti in Arena.

Scaletta

Ecco i brani e le canzoni del concerto Annalisa – Tutti in Arena e l’ordine di esecuzione.

  • Euforia
  • La crisi a Saint-Tropez
  • Se avessi un cuore
  • Un domani
  • Eppure sentire (un senso di te) (con Elisa)
  • Ragazza sola
  • Direzione la vita
  • Movimento lento
  • La genesi del tuo colore (con Irama)
  • Bye Bye
  • Rosso Corallo
  • Tsunami
  • Storie Brevi (con Tananai)
  • Mon Amour
  • Superclassico (ft. Ernia)
  • Diamante lei e luce lui / Una finestra tra le stelle / Senza riserva
  • Vento sulla Luna / Walking on the Moon
  • Tango (con Tananai)
  • Nuda
  • Stelle
  • Bollicine
  • Come saprei (con Giorgia)
  • Tropicana / Disco Paradise
  • Il mondo prima di te / Dieci
  • Sweet Dreams (Are Made of This)
  • Eva+Eva (con Rose Villain)
  • Bellissima
  • Sinceramente
  • Indaco Violento
Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3
TV / Annalisa – Tutti in Arena: il concerto in onda in replica su Canale 5
TV / Ascolti tv domenica 10 agosto: Imma Tataranni 2, Report, Un amore come te
Ti potrebbe interessare
TV / Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3
TV / Annalisa – Tutti in Arena: il concerto in onda in replica su Canale 5
TV / Ascolti tv domenica 10 agosto: Imma Tataranni 2, Report, Un amore come te
TV / Din Don 9 – Paesani spaesati: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Un amore come te: tutto quello che c’è da sapere sul film turco
TV / Imma Tataranni 2 (replica): le anticipazioni (trama e cast) della settima puntata
TV / Freedom: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 10 agosto su Rete 4
TV / Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 10 agosto 2025, su Rai 3
TV / Ascolti tv sabato 9 agosto: Evviva!, Ciao Darwin
TV / Messa in tv 10 agosto 2025, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
Ricerca