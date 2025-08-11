Annalisa – Tutti in Arena: la scaletta del concerto in onda su Canale 5

Annalisa – Tutti in Arena è il grande show di Annalisa con tanti ospiti dall’Arena di Verona in onda questa sera, 11 agosto 2025, in replica su Canale 5. Ma qual è la scaletta del concerto? Sarà una serata speciale ricca di sorprese e di ospiti. Con l’artista ligure, infatti, saliranno sul palco straordinari nomi della musica italiana come Elisa, Giorgia, Irama, Ernia e Tananai.

Quello che viene proposto musicalmente e visivamente è un viaggio emozionale completo che accompagnerà lo spettatore dall’inizio alla fine, nelle fasi evolutive della vita e della carriera di Annalisa. Nello show vengono utilizzate le più avanzate tecniche visuali disponibili, come le tecnologie generative in real time e in intelligenza artificiale.

Un’occasione unica di vedere Annalisa, che ha concluso un tour con oltre 200 mila biglietti venduti, e di riascoltare brani come “Sinceramente”, che le è valso il terzo posto a Sanremo 2024, “Mon amour”, “Euforia”, “Disco Paradise” e “Bellissima”, che hanno scalato le hit e l’hanno portata a ottenere ben 46 dischi di platino. Scopriamo insieme la scaletta di Annalisa – Tutti in Arena.

Scaletta

Ecco i brani e le canzoni del concerto Annalisa – Tutti in Arena e l’ordine di esecuzione.