Annalisa – Tutti in Arena: il concerto in onda in replica su Canale 5. Cast, cantanti, canzoni, ospiti, scaletta, quante puntate, streaming

Questa sera, 11 agosto 2025, su Canale 5 va in onda in replica il concerto dalla splendida location dell’Arena di Verona di Annalisa – Tutti in Arena, con una delle regine del pop italiano che ci sarà ballare al ritmo delle sue canzoni, accompagnata da diversi ospiti. Un evento all’insegna della grande musica con le immagini del primo live completamente sold out della cantautrice all’Arena tenutosi lo scorso 14 maggio. Vediamo insieme le anticipazioni e i cantanti ospiti.

Anticipazioni e ospiti

Ascolteremo i più grandi successi di Annalisa, una delle regine del pop italiano. Ospiti con lei sul palco straordinari nomi della musica italiana: Elisa, Giorgia, Tananai, Irama ed Ernia. Accompagnano Annalisa i suoi musicisti di sempre: Daniel Bestonzo (keyboards & synthesizers), che ha curato anche la direzione musicale dello spettacolo, Gianni Pastorino (keyboards & synthesizers) e Dario Panza (Drums & electronic pads). Inoltre, dodici ballerini, diretti da Simone Baroni, si mescolano attraverso avvolgenti coreografie alle sonorità dell’artista, determinandone l’intensità e la potenza.

La direzione artistica dello show è affidata a Jacopo Ricci. Il Creative Director, Lighting e Show Designer creerà un ambiente capace di riflettere il concetto di vorticosità dell’esistenza umana, affiancata al principio evolutivo di un’artista che, attraversando ostacoli e difficoltà, nasce, si evolve e matura, sulla base di uno spirito artistico che si definisce nel tempo. Quello che viene proposto musicalmente e visivamente è un viaggio emozionale completo che accompagnerà lo spettatore dall’inizio alla fine, nelle fasi evolutive della vita e della carriera di Annalisa. Nello show vengono utilizzate le più avanzate tecniche visuali disponibili, come le tecnologie generative in real time e in intelligenza artificiale.

Un’occasione unica di vedere Annalisa, che ha concluso un tour con oltre 200 mila biglietti venduti, e di riascoltare brani come “Sinceramente”, che le è valso il terzo posto a Sanremo 2024, “Mon amour”, “Euforia”, “Disco Paradise” e “Bellissima”, che hanno scalato le hit e l’hanno portata a ottenere ben 46 dischi di platino.

“Sinceramente” ed “E poi siamo finiti nel vortice” sono il singolo e l’album di un’artista femminile più venduti nella classifica ufficiale Fimi/Gfk del primo semestre del 2024, rispettivamente al n.3 per i singoli e al n. 6 per gli album. Altri 4 brani, “Mon amour”, “Euforia”, “Disco Paradise” e “Bellissima” sono presenti nella Top 100. Tutti questi traguardi l’hanno portata a ottenere 46 platini e 12 oro, è la donna più certificata del 2024 e, ottenendo il quinto platino con “Mon Amour” e “Bellissima”, è la prima artista solista a raggiungere questo risultato. Il suo ultimo singolo con Tananai “Storie Brevi” è ai vertici della classifica ufficiale Fimi /Gfk e nell’airplay radiofonico.

Streaming e tv

Dove vedere Annalisa – Tutti in Arena in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 questa sera, 11 agosto 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming su Mediaset Infinity.