Angela di Non ce n’è Coviddi domenica dalla D’Urso: ne avevamo bisogno?

Ne avevamo davvero bisogno? Questa domenica, 15 novembre 2020, nel salotto di Barbara D’Urso tornerà Angela Chianello, la signora di “Non ce n’è Coviddi”. Una nuova (perdibilissima) puntata di trash televisivo, con Barbarella pronta ad alimentare il suo mostro catodico creato proprio a Live, quando quest’estate, durante un’intervista sulla spiaggia di Mondello, Angela rispose: “Non ce n’è Coviddi, non ce n’è!”.

Un tormentone diventato virale sui social, e sapientemente sfruttato dalla D’Urso in nome dello share. Come se non bastasse, la signora di Mondello è anche diventata una sorta di influencer su Instagram e ha recentemente preso parte ad un video musicale nel quale la si vede ballare, ammassata con decine di persone attorno, tutti rigorosamente senza mascherina. Un nuovo “traguardo” dal sentore negazionista di cui evidentemente Angela si beerà questa domenica dalla sua “Babbara”.

