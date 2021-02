Chi è Andrea Antonio Rosa, la recluta de La Caserma

Chi è Andrea Antonio Rosa, la recluta (concorrente) de La Caserma, il docu-reality in onda su Rai 2? Il ragazzo ha 18 anni ed è originario di Settimo Milanese (in provincia di Milano), Andrea è uno studente. La sua scheda ufficiale lo descrive come un ragazzo che “vive in simbiosi con la mamma, che esercita un importante potere decisionale sulle sue relazioni e scelte di vita”. Un rapporto, quello così simbiotico con la madre, è spiegato nella scheda dal racconto di un grave lutto subito dal ragazzo da piccolissimo. La perdita del padre all’età di cinque anni lo ha comprensibilmente segnato spronandolo nella ricerca di assomigliargli il più possibile. Sogna di diventare imprenditore e partecipa al programma per rendere fieri i genitori.

Regole

Abbiamo visto chi è la recluta Andrea Antonio Rosa, ma quali sono le regole de La Caserma? Le regole da seguire sono poche. Le “reclute” dovranno svegliarsi al suono della tromba e andare a dormire al “suono del silenzio”, alle ore 23. Al massimo dovranno svolgere il “cubo”, ovvero un particolare sistema per rifare il letto. Agli istruttori i concorrenti dovranno rivolgersi sempre con la frase “comandi recluta nome cognome”. Prima di parlare davanti a loro, dovranno sempre chiedere il permesso. Non potranno vestire abiti civili, ma dovranno indossare (e rispettare) la divisa militare. Inoltre dovranno sottoporsi al taglio dei capelli.

