Home » Spettacoli » TV
TV

Amore criminale, le anticipazioni della puntata del 16 dicembre 2025 su Rai 3

di Antonio Scali
Amore criminale: anticipazioni, storie e streaming puntata 16 dicembre 2025

Amore criminale è il programma in onda su Rai 3 in prima serata con la conduzione di Veronica Pivetti. Al centro del programma drammatiche storie di donne vittime di femminicidio e della violenza maschile, nella maggior parte dei casi esplosa tra le mura domestiche. Di seguito le anticipazioni della puntata di Amore Criminale di oggi, martedì 16 dicembre 2025, su Rai 3 dalle 21,20.

Anticipazioni puntata oggi, 16 dicembre

Con la storia del femminicidio di Elisa Bravi, uccisa dall’ex marito nella loro abitazione mentre le due figlie piccole erano in casa, si chiude la stagione di “Amore Criminale – Storie di femminicidio”, il programma condotto da Veronica Pivetti, in onda questa sera, martedì 16 dicembre alle 21.20 su Rai 3. La coppia viveva in provincia di Ravenna. All’apparenza la loro relazione era quella tra due persone molto unite. In realtà il rapporto era in forte crisi. L’uomo era geloso e possessivo e ossessionava la moglie da tempo. Era convinto che la donna lo tradisse. Una gelosia malata, la sua, accompagnata da un senso di frustrazione. Elisa verrà strangolata in casa. La storia sarà raccontata attraverso la formula della docu-fiction, con interviste, immagini di repertorio e ricostruzioni in fiction.

Streaming e tv

Dove vedere Amore Criminale in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Veronica Pivetti, come detto, va in onda oggi – martedì 16 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Ricerca