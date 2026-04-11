Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della quarta puntata, 11 aprile

Stasera, sabato 11 aprile 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quarta puntata del Serale di Amici 2026. Diciassette allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni, concorrenti, squadre, allievi, giudici e ospiti

La puntata di oggi è stata registrata nei giorni scorsi. Sono 17 i concorrenti di questa edizione di Amici 2026 il Serale. Si tratta di 8 ballerini (Emiliano, Alex, Michele, Alessio, Simone, Kiara, Nicola e Antonio) e 9 cantanti (Angie, Gard, Valentina, Opi, Plasma, Riccardo, Lorenzo, Caterina ed Elena). Come nelle edizioni precedenti, i 17 allievi sono suddivisi in tre squadre guidate a coppie dai professori (un docente di canto e uno di ballo per ogni squadra). Le tre squadre sono: Rudy Zerbi – Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini – Veronica Peparini e Anna Pettinelli – Emanuel Lo.

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi guideranno Elena, Emiliano, Riccardo, Nicola, Plasma, Antonio e Caterina. Emanuel Lo e Anna Pettinelli saranno i professori di Gard, Opi, Valentina, Kiara e Alessio. Infine, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini avranno il compito di seguire Alex, Simone, Michele, Angie e Lorenzo. Chi sono i giudici del Serale di Amici 2026? Grandi novità al tavolo della giuria. I giudici sono infatti Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, con Alessandro Cattelan in un ruolo inedito.

Per quanto riguarda la puntata di oggi, 11 aprile, saranno ospiti J-Ax per cantare Italia Starter Pack; Orietta Berti e Pierpaolo Spollon. Ospite comico: Vincenzo Comunale che nel suo monologo, con grande ironia, prende in giro i programmi di Maria De Filippi e sul fatto che chi vuole diventare famoso deve prima passare da lei. Al termine della prima manche della quarta puntata andranno al ballottaggio: Gard e Alessio. A perdere sarà Alessio che quindi andrà a rischio eliminazione. Nella seconda mache al ballottaggio finiscono Caterina, Emiliano ed Elena. A rischio eliminazione va Caterina. Nella terza manche finiscono al ballottaggio Alex e Lorenzo. A rischio eliminazione finisce Alex. Al ballottaggio finale sono quindi finiti: Alessio, Caterina e Alex. Alessio balla sulle note di 90 minuti con Samu Segreto; Alex balla sulle note di Arrogante; Caterina canta Take my breath away. Chi verrà eliminato? Per scoprirlo non ci resta che attendere la messa in onda della puntata…

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2026, il serale in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.