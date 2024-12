Amici 2024-2025 streaming e diretta tv: dove vedere il talent show oggi, 1 dicembre

Amici 2024-2025 è il talent show di Maria De Filippi in onda ogni domenica su Canale 5 alle ore 14. Giunto alla 24esima edizione, vede come sempre una scuola di giovani ballerini e cantanti mettersi in gioco e sfidarsi per raggiungere il proprio obiettivo. Ma dove vedere la puntata di oggi, 1 dicembre, di Amici 2024-2025 in diretta tv e in streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il talent di Maria De Filippi va in onda di domenica alle ore 14 su Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre, 105 di Sky). Amici va in onda anche in replica su La5, mentre il daytime va in onda su Canale 5 e dura circa mezz’ora, subito dopo Uomini e Donne. L’obiettivo per i giovani cantanti e ballerini sarà quello di imparare e migliorarsi al punto da convincere i docenti a farli arrivare al serale che andrà in onda in primavera sempre su Canale 5.

Amici 2024 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. Altri contenuti video inediti sono disponibili sulla piattaforma Witty Tv e sui canali ufficiali social del talent show.

Professori

Chi sono i professori di questa edizione del programma? Durante la prima puntata di Amici 2024 è stata ufficializzata la presenza di Deborah Lettieri come insegnante di danza al posto dell’uscente Raimondo Todaro. Confermati invece Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.