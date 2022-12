Amici 2022: eliminati, chi è stato eliminato oggi, 4 dicembre

AMICI 2022 ELIMINATI – Chi è stato eliminato nel corso della puntata di oggi, domenica 4 dicembre 2022, alle ore 14 su Canale 5? Nel corso della puntata di oggi la produzione ha scelto di graziare gli allievi che sono ancora presenti nella scuola. Malgrado i provvedimenti che sono stati annunciati nel corso della settimana, alla fine non c’è stata nessuna nuova eliminazione definitiva dal cast. Aaron, Mattia, Tommy Dali e Piccolo G erano i quattro concorrenti che sono stati duramente bacchettati da Rudy Zerbi e Raimondo Todaro per la scarsa attenzione mostrata nei confronti delle pulizie da fare in casetta. Al termine di questa registrazione, però, nessuno di loro ha dovuto abbandonare il talent show e quindi il sogno di poter accedere al serale.

I concorrenti in gara

Sono 19 gli allievi entrati nella scuola di Amici 2022, con i rispettivi professori. Vediamoli insieme:

NDG – Lorella Cuccarini

Federica – Arisa/ Lorella Cuccarini

Wax – Arisa

Piccolo G – Rudy Zerbi

Cricca – Arisa/Lorella Cuccarini

Andrea – Arisa

Aaron – Rudy Zerbi/Arisa

Tommy Dali – Rudy Zerbi

Niveo – Lorella/Cuccarini

Ramon – Alessandra Celentano

Rita – Alessandra Celentano

Gianmarco – Alessandra Celentano

Megan – Raimondo Todaro

Samu – Emanuel Lo

Ludovica – Emanuel Lo

Maddalena – Raimondo Todaro / Emanuel Lo

Mattia – Raimondo Todaro

Asia – Raimondo Todaro

Samuel Antinelli – Raimondo Todaro

Streaming e TV

Abbiamo visto gli eliminati di oggi, 4 dicembre, ad Amici 2022, ma dove vedere tutte le puntate in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.