Amici 2022: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 4 dicembre. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5

Oggi, domenica 4 dicembre 2022, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 2022, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni, ospiti, allievi, professori

Oggi, domenica 4 dicembre 2022, alle 14 va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Tra gli ospiti di questa puntata Il Volo. Le anticipazioni rivelano che anche questa settimana la produzione ha scelto di graziare gli allievi che sono ancora presenti nella scuola. Malgrado i provvedimenti che sono stati annunciati nel corso della settimana, alla fine non c’è stata nessuna nuova eliminazione definitiva dal cast. Aaron, Mattia, Tommy Dali e Piccolo G erano i quattro concorrenti che sono stati duramente bacchettati da Rudy Zerbi e Raimondo Todaro per la scarsa attenzione mostrata nei confronti delle pulizie da fare in casetta. Al termine di questa registrazione, però, nessuno di loro ha dovuto abbandonare il talent show e quindi il sogno di poter accedere al serale. Le anticipazioni rivelano poi che in studio c’è stato spazio per un po’ di ospiti. La gara di ballo, invece, è stata giudicata da Anbeta, ex ballerina professionista del talent show di Maria De Filippi. Per quanto riguarda la Prova Tim, ad avere la meglio è stato il ballerino Mattia Zenzola, che è riuscito così a imporsi sui suoi compagni di avventura in questa ventiduesima edizione del talent show di Canale 5.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2022 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.