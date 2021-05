Amici 2021, il montepremi per il vincitore e i vari premi della finale

Qual è il montepremi che incasserà il vincitore di Amici 2021? E i vari premi della finale? L’alunno che vincerà il talent di Maria De Filippi (stasera – 15 maggio – la finalissima in diretta su Canale 5) porterà a casa un montepremi di 150 mila euro in gettoni d’oro. A decidere chi scriverà il suo nome nell’albo d’oro del Serale di Amici dopo Gaia Gozzi sarà esclusivamente il pubblico da casa, come vuole la tradizione del talent. I nomi dei due allievi che si sfideranno nel duello finale saranno però decisi al 50 per cento anche dalle giurie tecniche, da qui le polemiche dei principali detrattori del programma.

Non solo il vincitore. Stasera nel corso della finale di Amici 2021 verranno assegnati anche altri premi. Si tratta del premio TIM all’allievo preferito dal pubblico, il premio della critica al concorrente più apprezzato dalle giurie tecniche e il premio per la categoria ballo al miglior ballerino.

Con ogni probabilità, prima ancora che vada in onda la finalissima, possiamo azzardare che Giulia Stabile si aggiudicherà il premio TIM, dopo essere risultata la preferita dal pubblico. Non è ancora dato sapere invece chi vincerà il premio della critica e quello della categoria ballo: per ciascuno di essi è in palio un montepremi pari a 50 mila euro in gettoni d’oro.

Finalisti

A giocarsi la vittoria finale saranno cinque allievi: due ballerini e tre cantanti. Stiamo parlando di Aka7even, Alessandro Cavallo, Deddy, Giulia Stabile e Sangiovanni. Chi avrà la meglio? Appuntamento a stasera – 15 maggio 2021 – per la risposta.