Amici 2021, i finalisti: ecco chi vola alla finale del talent (serale)

Amici 2021, i finalisti: chi vola in finale (serale)

AMICI 2021 FINALISTI – Quali sono i concorrenti (o allievi) finalisti di Amici 2021 annunciati stasera, sabato 8 maggio, su Canale 5? A prendere parte all’ultimo atto del talent di Maria De Filippi saranno Aka7even, Stabile, Sangiovanni e… notizia in aggiornamento…

Amici 2021: le squadre (concorrenti)

Abbiamo visto i finalisti di Amici 2021, ma quali sono i concorrenti (e squadre) del talent show di Maria De Filippi? Ecco la lista completa, squadra per squadra:

Squadra Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

Sangiovanni (cantante)

Esa (cantante)

Leonardo (cantante)

Deddy (cantante)

Enula (cantante)

Tommaso (ballerino)

Serena (ballerina)

Squadra Arisa e Lorella Cuccarini

Tancredi (cantante)

Raffaele (cantante)

Gaia (cantante)

Ibla (cantante)

Rosa (ballerina)

Martina (ballerina)

Alessandro (ballerino)

Squadra Anna Pettinelli e Veronica Peparini

Aka7even (cantante)

Giulia (ballerina)

Samuele (ballerino)

Quando va in onda la finale?

Quando va in onda la finale di Amici 2021? L’appuntamento è per sabato 15 maggio 2021 alle ore 21,30 (circa) su Canale 5. Chi vincerà l’edizione del talent di Maria De Filippi? Non ci resta che aspettare 7 giorni per scoprirlo!

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto i finalisti di Amici 2021, ma dove vedere l’ultimo atto dello show in diretta tv e live streaming? Le nove puntate in programma, finale compresa, andranno in onda il sabato sera intorno alle ore 21,20 su Canale 5. Se non si potrà seguire il serale dalla tv è disponibile la versione in streaming su MediasetPlay e Witty Tv, in cui sarà anche possibile usufruire dei contenuti inediti e dei pomeridiani. Sempre in streaming è disponibile su Prime Video “Amici Specials”, uno speciale della produzione che porta nelle case le emozioni, le speranze e i sogni degli allievi della scuola più famosa d’Italia.