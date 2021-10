Amici 2021, anticipazioni puntata domenica 24 ottobre Canale 5

Questo pomeriggio, domenica 24 ottobre 2021, su Canale 5 dalle ore 14 va in onda la sesta puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla ventunesima edizione. Come di consueto, non mancheranno le sorprese e gli ospiti. Ecco tutte le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni, concorrenti ed eliminati

Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro, guideranno il percorso artistico dei ragazzi nelle discipline del ballo e del canto. Grazie ai loro insegnamenti alcuni allievi potranno calcare l’importante palcoscenico del serale e trasformare il proprio sogno in realtà.

La puntata di oggi di Amici 2021 vede ben due eliminati. Lorella Cuccarini ha deciso di mandar via Flaza perché, per l’ennesima volta, non avrebbe rispettato gli orari. La giovane artista era stata al centro di numerose polemiche nelle settimane scorse a causa dei suoi comportamenti. Un nuovo ritardo dunque le è costato il posto nella scuola.

Rudy Zerbi in settimana aveva messo in discussione il suo allievo Giacomo, mettendolo a confronto con un altro cantante meritevole di attenzione, Simone. Alla fine Giacomo ha dovuto abbandonare Amici e al suo posto è stato scelto Simone. Tra le altre anticipazioni della puntata di oggi, Rea ha fatto una sfida, su volontà di Anna Pettinelli, e l’ha vinta. C’è stata una gara legata agli inediti e giudicata da Giorgia. Albe è arrivato primo nella classifica mentre Nicol era assente in puntata perché aveva la febbre e non ha potuto partecipare a questa gara. Secondo gradino per Rea, terzo Alex, LDA quarto, Luigi e Tommaso (ultimo).

Tommaso è stato messo in sfida da Anna Pettinelli. Il confronto con il cantante Marco, però, è stato vinto da Tommaso. Spazio anche al romanticismo. Tra Albe e Serena è scattato un bacio: che ci sia del tenero tra i due? Infine per quanto riguarda la categoria ballo, Serena ha ballato con Christian e Alessandra Celentano si è complimentata per la performance. Carola ha ballato una variazione della Carmen mentre Christian ha danzato sotto le note di Latte+ di Achille Lauro.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2021 in diretta tv e in streaming? Il talent di Maria De Filippi va in onda oggi pomeriggio, domenica 24 ottobre 2021, alle ore 14 su Canale 5. Sarà possibile seguire la nuova edizione anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand. Amici va in onda anche in replica su La5 e altri contenuti video inediti sono disponibili sulla piattaforma Witty Tv e sui canali ufficiali social del talent show. Il daytime della ventunesima edizione di Amici andrà in onda su Canale 5 e durerà circa mezz’ora, subito dopo Uomini e Donne.