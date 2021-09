Amici 2021: concorrenti, giudici, cantanti, anticipazioni, ragazzi, scuola, ospiti, professori

Questo pomeriggio, domenica 19 settembre 2021, debutta su Canale 5 la ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent show che in tutti questi anni ha lanciato alcuni dei maggiori talenti della musica italiana e della danza. Una nuova scuola sta per formarsi, con diverse novità in particolare per quanto riguarda gli insegnanti e la giuria. Ecco allora le anticipazioni su Amici 2021, al via domenica pomeriggio su Canale 5.

Il meccanismo, gli allievi e quando va in onda

L’esordio di Amici 2021 è previsto per domenica 19 settembre 2021 alle ore 14.10 su Canale 5. Maria De Filippi riapre la scuola del talento, con il consueto speciale pomeridiano durante il quale viene formata la nuova classe di cantanti e ballerini. Anche il 26 settembre è prevista una puntata speciale di domenica, per poi tornare alla consueta collocazione del sabato dal 2 ottobre, salvo ulteriori variazioni.

Nella prima parte di questa 21esima edizione si formerà la scuola con gli allievi che si contenderanno un posto per il serale di Amici. Dopo la formazione della classe, i ragazzi nei mesi successivi dovranno convincere i professori di meritare, con le loro esibizioni, il banco tanto ambito. Dalle indiscrezioni in rete, pare che la classe quest’anno sarà composta da 14 allievi e 12 banchi verranno già assegnati durante la prima puntata, con due in sospeso. Tra i cantanti entrati nella scuola c’è anche un figlio di un famosissimo cantante: Luca D’Alessio, figlio di Gigi, in arte LDA.

Durante la fase iniziale, un allievo potrà essere chiamato ad affrontare una sfida esterna, una sfida esterna immediata, una sfida dovuta ad un provvedimento disciplinare, una sfida interna o esami intermedi. Quando la fase del pomeridiano di Amici sarà vicina alla conclusione, l’allievo sarà chiamato a conquistare il pass per accedere al serale. Conosceremo quindi nel corso di questi speciali pomeridiani la nuova classe del talent di Maria De Filippi, composta come di consueto da ballerini e cantanti.

Amici 2021: i professori

Anche in questa edizione ci saranno tre professori per quanto riguarda la categoria canto e tre insegnanti per quanto concerne la categoria danza. Nella nuova edizione, Lorella Cuccarini cambierà materia, passando dalla danza al canto, al posto di Arisa. Gli altri insegnanti di canto sono Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Nella categoria danza, invece, il posto di Lorella Cuccarini verrà preso dalla new-entry Raimondo Todaro, ex maestro di Ballando con le Stelle. Gli altri due insegnanti di danza saranno Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

Il cast dei professionisti di Amici 2021, che si esibiscono insieme agli allievi, è composto da: Umberto Gaudino, Andreas Müller, Giuseppe Giofrè, Elena D’Amario, Giulia Pauselli, Spillo, Adriano Bettinelli, Simone Nolasco, Francesca Tocca, Federica Panzeri, Lorenzo Dal Moro, Angelo Recchia, Daniele Sibilli, Jonathan Jenvrin, Andreina Caracciolo, Michele Barile, Christian Pace, Jody Proietti, John De La Cruz, Jonathan Gerlo, Sebastian Melo Taveira, Nicolò Noto, Alberto Del Prete e Anthony Donadio.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2021 in diretta tv e in streaming? Il talent di Maria De Filippi va in onda con due speciali di domenica il 19 e il 26 settembre 2021 alle ore 14.10 su Canale 5, prima di tornare alla classica collocazione del sabato pomeriggio. Sarà possibile seguire la nuova edizione anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand.

Amici va in onda anche in replica su La5 e altri contenuti video inediti sono disponibili sulla piattaforma Witty Tv e sui canali ufficiali social del talent show. Il daytime della ventunesima edizione di Amici andrà in onda su Canale 5 e durerà circa mezz’ora, subito dopo Uomini e Donne.