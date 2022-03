Amici 2021-2022 oggi non va in onda: perché, il motivo | 20 marzo, Canale 5

Perché oggi, domenica 18 marzo 2022, su Canale 5 non va in onda Amici, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi? Ve lo diciamo subito: dopo averci fatto compagnia per diversi mesi ogni domenica pomeriggio, i ragazzi della scuola più famosa della tv hanno iniziato il percorso più atteso, quello del serale. Proprio ieri, 19 marzo, è infatti iniziato il serale di questa nuova edizione. Per cui da questa settimana non è più previsto l’appuntamento settimanale della domenica pomeriggio. Il serale va in onda ogni sabato sera in prima serata su Canale 5. Ecco perché oggi, 20 marzo, Amici non va in onda. Al suo posto torna il programma di Anna Tatangelo Scene da un matrimonio, seguito dalla soap Una vita.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché oggi Amici non va in onda, ma dove vederlo in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni sabato su Canale 5 (tasto 5 del digitale terrestre) a partire dal 19 marzo 2022. Il daytime va in onda su Canale 5 e dura circa mezz’ora, subito dopo Uomini e Donne. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. Altri contenuti video inediti sono disponibili sulla piattaforma Witty Tv e sui canali ufficiali social del talent show.