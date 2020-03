Amici 2020, ospiti e anticipazioni della quarta puntata | 20 marzo

Questa sera, 27 marzo 2020, torna su Canale 5 Amici 2020, che va in onda in diretta nonostante l’emergenza Coronavirus. Nel rispetto delle misure decise dal governo per rispettare le distanze di sicurezza, stasera non ci saranno ospiti in studio né il pubblico. Ecco le anticipazioni complete della quinta puntata del serale di Amici in onda su Canale 5 dalle 21.20.

Amici 2020, gli ospiti e le anticipazioni di stasera

Questa sera va in onda la semifinale di Amici di Maria De Filippi e, come previsto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in studio non saranno presenti ospiti né pubblico. Quali sono i concorrenti rimasti in gara? Questa sera, 27 marzo, vedremo come cantanti in gara Gaia Gozzi, Giulia Molino e Nyv. Dei ballerini invece in gara sono rimasti Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii.

A giudicare le performance dei concorrenti in gara sarà la giuria composta da Gabry Ponte, Vanessa Incontrada, mentre Loredana Berté non sarà presente poiché attualmente a Milano e sarà sostituita da Alessia Marcuzzi, com’è accaduto la scorsa settimana.

Per accedere alla finale ci sono soltanto quattro posti disponibili: chi rischia allora di essere eliminato? Per quanto riguarda il popolo del web, a rischiare l’eliminazione sono Giulia e Nicolai. Ma sarà così? Tempo fino a questa per votare tramite televoto. Potete votare inviando un sms al 477.000.1 con il codice o il nome dell’allievo. Tutte le info su www.mediasetplay.it/amici o alla pag. 845 di mediavideo”.

Un’altra puntata senza pubblico. Una decisione che Mediaset commenta così attraverso una nota: “Mediaset ha deciso di continuare ad assicurare al pubblico una programmazione televisiva completa anche dopo l’attento esame del decreto del Presidente del Consiglio di ieri sera. Per questo, oltre al grande sforzo delle edizioni dei tg e dei programmi di approfondimento diurni e di prima serata, abbiamo chiesto anche ai programmi di intrattenimento in diretta già avviati, da Striscia la notizia ad Amici a Grande Fratello Vip, di continuare ad andare in onda. Naturalmente apportando tutte le misure necessarie per rispettare scrupolosamente le regole di sicurezza”. Appuntamento dunque questa sera, 27 marzo 2020, su Canale 5 con la quinta puntata del serale di Amici a partire dalle 21.20.

