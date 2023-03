Agent Game: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1

Stasera, mercoledì 22 marzo 2023, alle ore 21,20 va in onda Agent Game, film del 2022 diretto Grant S. Johnson con Mel Gibson, Adan Canto e Jason Isaacs. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta come un ufficiale della CIA, Harris, finisce nel mirino di un’operazione di consegna, dopo un interrogatorio andato molto male. Harris, infatti, viene accusato della morte dell’interrogato, sebbene sembri essere solo il capro espiatorio di questo omicidio. Mentre la squadra incaricata di arrestarlo non sembra intenzionata a seguire tacitamente gli ordini, Olsen, alto ufficiale dell’intelligence, cerca di mettere sotto pressione Harris per farlo confessare e scoprire la verità sul caso…

Agent Game: il cast

Abbiamo visto la trama di Agent Game, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Mel Gibson: Olsen

Adan Canto: Kavinsky

Jason Isaacs: Bill

Dermot Mulroney: Harris

Katie Cassidy: Miller

Barkhad Abdi: Omar

Annie Ilonzeh: Visser

Matt Riedy: Vicedirettore

Rhys Coiro: Reese

Paul Burke: Bundy

Mark Weinhandl: Manson

Streaming e tv

Dove vedere Agent Game in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 22 marzo 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.