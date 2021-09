Nasce così una rivista ancora oggi di grande successo, e che è stato un simbolo della rinascita economica della Germania. Ad oggi, Burda Moden è pubblicato in 90 Paesi ed in 16 lingue differenti. Inoltre è stata la prima rivista occidentale ad essere pubblicata in Unione Sovietica, nel 1987. Aenne Burda è stata poi un esempio e un modello per tante donne della sua epoca non solo per i traguardi raggiunti in campo lavorativo, ma anche per quanto fatto e affrontato nel privato.

La protagonista della miniserie stasera su Canale 5, infatti, ha presto scoperto che il marito aveva una relazione extra-coniugale con Elfriede Breuer. Franz pretende, così come impone la società, che la partner perdoni il tradimento. Per Aenne Burda, secondo la trama, questa è una brutta botta, ma decide di non assecondare le pretese del marito. Così coglie al balzo l’occasione e invece di chiedere il divorzio ottiene che Franz le giri la proprietà della piccola casa editrice della Breuer, in crisi finanziaria, da lui sostenuta in segreto. Nascono così nel 1949 prima Favorit e poi Burda Moden.

Si è ritirata dalla sua professione di editore solo a 85 anni, cedendo la casa editrice ai suoi tre figli, in parti eguali. Suo marito, col quale i rapporti si erano raffreddati del tutto da decenni, era morto nel 1986. Aenne è deceduta nel 2005, naturalmente a Offenburg. Quella di Burda Moden si può definire a buon diritto una vera rivoluzione, considerato il successo avuto in molti Paesi, dalla Russia alla Cina, fino a creare l’attuale Burda Style. La rivista e la sua ideatrice sono diventate il simbolo di un rilancio d’immagine ed economico per la Germania dopo la grande crisi del secondo conflitto mondiale. Appuntamento questa sera, 2 settembre 2021, dalle 21.20 su Canale 5 con la miniserie Aenne Burda – La donna del miracolo economico.