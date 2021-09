Aenne Burda – La donna del miracolo economico: trama, cast, storia vera e streaming della serie

Aenne Burda – La donna del miracolo economico è la miniserie tedesca riproposta questa sera, giovedì 2 settembre 2021, in replica su Canale 5. Si tratta di due puntate che verranno trasmesse entrambe nella serata di oggi. La miniserie racconta la storia di Aenne Burda, una donna che è diventata il simbolo del miracolo economico tedesco, morta nel novembre 2005. Vediamo insieme la trama, il cast e dove vederla in streaming.

Trama: storia vera

Siamo a Offenburg, in Germania, ed è il 1949. Aenne scopre con grandissimo dolore che il marito Franz, padre dei loro tre figli e ricco professionista, ha una seconda vita con l’ex segretaria, dalla quale ha avuto una bambina. Aenne, complice la bigotta Germania del Dopoguerra, decide di restare con l’uomo, ma al contempo di concretizzare un vecchio progetto: ideare una rivista di moda con cartamodelli, con i quali tutte le donne potranno realizzare bellissimi abiti a casa propria.

Non senza difficoltà, grazie a un gruppo di lavoro valido e coeso, Aenne riesce a dare vita al suo sogno. Un’attività che la porta in giro per il mondo e che, nel corso di una delle sue rare vacanze, in Sicilia, le fa incontrare un uomo del quale si innamora perdutamente. Ma Franz, che nel frattempo ha lasciato l’amante, va a riprendersi Aenne per portarla a casa: da quel momento, un leale patto di quieto vivere tra i due, suggella la coppia ritrovata.

Chi era Aenne Burda

Il film Aenne Burda va in onda questa sera, 2 settembre 2021, su Canale 5 dalle 21.20 ed è composto da due puntate di 90 minuti l’una. La serie è andata in onda per la prima volta in Germania nel 2018. Con Francis Meletzky alla regia, racconta la storia della donna che inventò la rivista Burda. Aenne è infatti considerata una vera e propria antesignana, capace di diventare un modello per tante altre donne imprenditrici nel futuro. Nata nel 1909, Aenne ha lasciato la scuola a 17 anni per lavorare come cassiera. Dopo il matrimonio con Franz Burda nel 1931, ha potuto permettersi una vita più agiata, e ha iniziato a sviluppare l’idea che poi si sarebbe concretizzata prima con Favorit Moden, nel 1949, e poi con Burda Moden. “Il mio obiettivo”, disse, “è quello di mettere insieme mode pratiche a un prezzo accessibile che possa essere indossato dal maggior numero possibile di donne”. Un sogno diventato realtà e che ha fatto scuola.

Le sue riviste con la pubblicazione di cartamodelli hanno permesso a numerose donne, in tempi non facili, di crearsi un proprio stile a basso costo. Ad oggi, Burda Moden è pubblicato in 90 Paesi ed in 16 lingue differenti. Inoltre è stata la prima rivista occidentale ad essere pubblicata in Unione Sovietica, nel 1987. Aenne Burda come racconta questo film, morta nel 2005, è considerata una delle figure protagoniste della ripresa economica tedesca.

Aenne Burda – La donna del miracolo economico: cast

Abbiamo visto la trama e la storia vera di Aenne Burda – La donna del miracolo economico, ma qual è il cast? Nel ruolo della protagonista, Aenne Burda, troviamo Katharina Wackernagel. Fritz Karl veste i panni di Franz Burda, Luise Wolframquelli di Edith Schmidt e Annika Olbrich è Lise Schneegass. Jean-Yves Berteloot recita la parte di André Lambert, Martina Eitner-Acheampong quella di Martha e Michele Cuciuffo è Massimo Russo.

Inoltre Hansa Czypionka ricopre il ruolo di Hans Kuhn, Christoph Glaubacker quello di Wilhelm Kemper e Cornelia Gröschel è Evelyn Holler. Gina Henkel indossa le vesti di Charlotte, Robert Schupp quelle di Oskar Kaiser e Moritz Berg è Fritz. Infine Luca Gugolz è Hubert Burda mentre Caroline Hellwig interpreta Eva Schneider. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Streaming e tv

Dove vedere in tv la miniserie Aenne Burda? La pellicola va in onda su Canale 5 stasera, giovedì 2 settembre 2021, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky. Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: Aenne Burda è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.