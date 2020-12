Accordi&Disaccordi: Giuseppe Conte ospite di Andrea Scanzi e Luca Sommi

Questa sera, mercoledì 16 dicembre 2020, alle ore 21,25 sul Nove va in onda Accordi&Disaccordi, il programma con Andrea Scanzi e Luca Sommi. Ospite il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che chiuderà il ciclo di speciali in prime time del programma. Con lui si farà il punto sulla pandemia con un focus sulle restrizioni adottate per i giorni festivi alla luce dei contagi e dei decessi che continuano a destare allarme; inoltre si affronteranno temi più strettamente politici come la verifica di governo chiesta dai partiti di maggioranza, in particolar modo da Italia Viva, che contesta la task force sul Recovery Plan voluta proprio dal premier. Durante la serata non mancheranno le incursioni satiriche di Martina Dell’Ombra (l’attrice Federica Cacciola) con il suo quiz, “Chi vuol essere Dpcm”. Presente, come sempre, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio.

Streaming e tv

Dove vedere Accordi&Disaccordi in diretta tv e live streaming? Il programma, prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia, va in onda – come detto – stasera sul Nove (canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 145 e Tivùsat Canale 9). Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) nonché su sito, app e smart tv di TvLoft.