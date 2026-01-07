A testa alta – Il coraggio di una donna: le anticipazioni della prima puntata

A testa alta – Il coraggio di una donna: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, 7 gennaio 2026, su Canale 5 va in onda in prima visione la prima puntata della nuova fiction con Sabrina Ferilli, A testa alta – Il coraggio di una donna. Ambientata in un borgo alle porte di Roma, la storia affronta temi delicati e attuali come la violazione della privacy, la violenza mediatica dei social e il giudizio collettivo che troppo spesso si accanisce sulle vittime dimenticando i veri colpevoli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla puntata di oggi.

Anticipazioni e trama

Sabrina Ferilli è Virginia Terzi, preside di un liceo in un borgo sul lago alle porte di Roma. Educatrice brillante e ideatrice di A Testa Alta, un progetto contro la dipendenza digitale, sta per coronare il sogno della sua vita quando un video intimo diffuso senza consenso la travolge in uno scandalo mediatico. La comunità si spacca, la macchina del fango parte e Virginia deve difendere sé stessa, suo figlio e i valori in cui crede.

In questo contesto si sviluppa un intreccio corale: scandali online, dinamiche familiari, primi amori e segreti destinati a emergere. Mentre il borgo la osserva e giudica, Virginia tenta di rialzarsi. Accanto a lei c’è Rocco (Francesco Petit), il figlio sedicenne, sensibile e appassionato di scacchi, che affronta le conseguenze dello scandalo mentre vive il suo primo amore per Nina (Lucia Balordi), compagna di classe intrappolata in una relazione tossica con Alex (Andrea Pittorino), figlio del Sindaco Morrone (Augusto Fornari).

A sostenere Virginia ci sono Giulia (Maria Chiara Augenti), vicepreside e amica, e Marco Colaianni (Raniero Monaco Di Lapio), professore di educazione fisica che sarà pronto ad esporsi per proteggere Virginia dalle conseguenze del video, ma anche e soprattutto dalle minacce che la donna inizia a ricevere.

Ma chi può avercela con la preside e perché?

A testa alta: il cast

Abbiamo visto le anticipazioni e la trama di A testa alta, ma qual è il cast della serie? Prodotta da Marco Belardi per Banijay Studios Italy, è una coproduzione RTI – Banijay Studios Italy, scritta da Mizio Curcio, Andrea Nobile, Nicoletta Senzacqua e Paolo Marchesini. Protagonista è Sabrina Ferilli. Diretta da Giacomo Martelli, la fiction conta su un cast che include, tra gli altri, Francesco Petit, Raniero Monaco Di Lapio, Fabrizio Ferracane, Gioia Spaziani, Maria Chiara Augenti, e Ninni Bruschetta. A testa alta affronta uno dei temi più scottanti della nostra società: il revenge porn, la diffusione non consensuale di video intimi che può distruggere reputazioni e legami, in un attimo. Vediamo insieme gli attori del cast e i relativi personaggi interpretati.