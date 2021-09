A star is born: trama, cast, trailer e streaming del film su Canale 5

A star is born è il film in onda questa sera, venerdì 10 settembre 2021, su Canale 5 alle ore 21.25. Si tratta della celebre pellicola con Lady Gaga e Bradley Cooper, candidata a 9 Oscar e che ha vinto il premio per la miglior canzone con “Shallow”. Il film è il remake di “È nata una stella”. Ma qual è la tram, il cast, il trailer e dove vedere in streaming A star is born? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Ally (Lady Gaga) è una cameriera, insicura sul suo aspetto fisico, che conduce una vita modesta, ma con nel cuore il sogno di diventare una cantante affermata. Tutto cambia quando incontra Jackson Maine (Bradley Cooper) che, stregato dal talento e dal magnetismo della ragazza, se ne innamora e la vuole accanto per tutta la durata del tour. Data dopo data, la voce di Ally spicca su tutte e l’esordiente diventa professionista, con i crucci riguardanti l’immagine da avere e lo stile da seguire annessi. L’amore per Jack, però, resterà uguale e i due dovranno vivere una realtà diversa, fatta di nuovi successi e vecchie sofferenze.

A star is born: il cast

Abbiamo visto la trama di A star is born, ma qual è il cast del film?n prima linea la coppia protagonista composta da Lady Gaga e Bradley Cooper, che interpretano rispettivamente Ally CAmpana e Jackson Maine. Poi vediamo Andrew Dice Clay che interpreta Lorenzo Campana, Dave Chappelle invece è George Stone. Sam Elliott interpreta Bobby Maine, Anthony Ramos è Ramon, Rafi Gravron è Rez, Michael Harney è Wolfie e Halsey è la presentatrice dei Music Awards.

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale in italiano di A star is born, stasera su Canale 5.

Streaming e tv

Dove vedere A star is born? Il film viene trasmesso su Canale 5 questa sera, venerdì 10 settembre 2021, alle ore 21:25. Il canale principale di Mediaset lo trovate al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 505 per la versione HD. Chi vuole seguirlo in diretta streaming può farlo su MediasetPlay.