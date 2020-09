A Star is Born: la colonna sonora del film, le canzoni

Stasera, 15 settembre 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda A Star Is Born, film campione d’incassi e candidato a diversi premi Oscar caratterizzato da una grande colonna sonora interpretata da Lady Gaga e Bradley Cooper e pubblicata il 5 ottobre 2018 dalla Interscope Records. A giugno 2019 la colonna sonora ha venduto mondialmente oltre 6 milioni di copie, di cui 2 milioni solo negli Stati Uniti d’America, e generato oltre 2 miliardi di streaming. Numeri da capogiro. Tutte le canzoni presenti nel film A Star is Born sono state scritte da Lady Gaga e Bradley Cooper, talvolta affiancati da artisti quali Lukas Nelson, Jason Isbell e Mark Ronson, e sono state registrate dal vivo, senza sovraincisioni. Ma quali sono queste canzoni di A Star is Born che formano la colonna sonora? Di seguito tutti i titoli:

Black Eyes (performed by Bradley Cooper) – 3:03 (Cooper, Lukas Nelson)

Somewhere Over the Rainbow (dialogue; featuring Lady Gaga) – 0:42 (Harold Arlen, E.Y. Harburg, Claire Louise Whittleston)

Fabulous French (dialogue; featuring Bradley Cooper, Lady Gaga, Anthony Ramos and D.J. “Shangela” Pierce) – 0:19

La Vie en rose (performed by Lady Gaga) – 2:59 (Louiguy, Édith Piaf)

I’ll Wait for You (dialogue; featuring Bradley Cooper and Lady Gaga) – 0:19

Maybe It’s Time (performed by Bradley Cooper) – 2:39 (Jason Isbell)

Parking Lot (dialogue; featuring Bradley Cooper and Lady Gaga) – 0:31

Out of Time (performed by Bradley Cooper) – 2:52 (Cooper, Nelson)

Alibi (performed by Bradley Cooper) – 3:03 (Gaga, Cooper, Nelson)

Trust Me (dialogue; featuring Bradley Cooper and Lady Gaga) – 0:32

Shallow (performed by Lady Gaga and Bradley Cooper) – 3:35 (Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando, Andrew Wyatt)

First Stop, Arizona (dialogue; featuring Bradley Cooper and Lady Gaga) – 0:10

Music to My Eyes (performed by Lady Gaga and Bradley Cooper) – 3:19 (Gaga, Nelson)

Diggin’ My Grave (performed by Lady Gaga and Bradley Cooper) – 3:57 (Paul Kennerley)

I Love You (dialogue; featuring Bradley Cooper and Lady Gaga) – 0:19

Always Remember Us This Way (performed by Lady Gaga) – 3:30 (Gaga, Natalie Hemby, Hillary Lindsey, Lori McKenna)

Unbelievable (dialogue; featuring Lady Gaga and Rafi Gavron) – 0:28

How Do You Hear It? (dialogue; featuring Bradley Cooper and Lady Gaga) – 0:14

Look What I Found (performed by Lady Gaga) – 2:55 (Gaga, Mark Nilan Jr., Nick Monson, Paul “DJWS” Blair, Nelson, Aaron Raitiere)

Memphis (dialogue; featuring Bradley Cooper and Lady Gaga) – 0:24

Heal Me (performed by Lady Gaga) – 3:16 (Gaga, Nilan, Monson, Blair, Julia Michaels, Justin Tranter)

I Don’t Know What Love Is (performed by Lady Gaga and Bradley Cooper) – 2:57 (Gaga, Nelson)

Vows (dialogue; featuring Lady Gaga) – 0:17

Is That Alright? (performed by Lady Gaga) – 3:11 (Gaga, Nilan, Monson, Blair, Raitiere)

SNL (dialogue; featuring Alec Baldwin, Donald King, Michael Mancini and Gena Rositano) – 0:13

Why Did You Do That? (performed by Lady Gaga) – 3:04 (Gaga, Diane Warren, Nilan, Monson, Blair)

Hair Body Face (performed by Lady Gaga) – 3:22 (Gaga, Nilan, Monson, Blair)

Scene 98 (dialogue; featuring Bradley Cooper and Lady Gaga) – 0:35

Before I Cry (performed by Lady Gaga) – 4:18 (Gaga, Nilan, Monson, Blair)

Too Far Gone (performed by Bradley Cooper) – 1:26 (Cooper, Nelson)

Twelve Notes (dialogue; featuring Lady Gaga and Sam Elliott) – 1:03

I’ll Never Love Again (Film Version) (performed by Lady Gaga and Bradley Cooper) – 4:41 (Gaga, Hemby, Lindsey, Raitiere)

I’ll Never Love Again (Extended Version) (performed by Lady Gaga) – 5:28 (Gaga, Hemby, Lindsey, Raitiere)

Streaming e tv

Dove vedere A Star is Born (qui sopra la colonna sonora) in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – martedì 15 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

