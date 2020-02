12 anni schiavo, il cast del film premio Oscar: ecco attori e personaggi

Una storia vera, resa nota al pubblico alla metà dell’800, è arrivata al cinema con il titolo 12 anni schiavo. Il libro, un’autobiografia, è stata pubblicata da Solomon Northup e il regista Steve McQueen (Shame, Hunger) ha deciso di portarlo sul grande schermo con tanti attori noti.

La storia parte prima della guerra di secessione americana, era il 1843 e Solomon Northup da uomo di colore libero in cerca di fortuna con il suo violino è diventato presto uno schiavo del signor Epps, presso la sua piantagione di cotone.

La storia vera di Solomon, di 12 anni schiavo

Solomon perde tutto: speranze, sogni, libertà, famiglia, affetti. La sua, per fortuna, è una storia a lieto fine perché dopo 12 anni di prigionia incrocia qualcuno che lo mette nella condizione di tornare a sperare.

Ma chi vediamo nel cast del film, che ha vinto ben tre Premi Oscar nel 2014?

Tutto quello che c’è da sapere su 12 anni schiavo

12 anni schiavo, il cast del film

Nel cast di 12 anni schiavo vediamo protagonista Chiwetel Ejiofor, attore che ha ricevuto diversi premi e candidature nell’arco della sua carriera, ma è saltato all’occhio grazie a 12 anni schiavo. Al cinema l’abbiamo visto recitare in film come Love Actually, I figli degli uomini, American Gangster, 2012, Savannah e Doctor Strange.

Al suo fianco, a interpretare il volto cattivo del film troviamo Michael Fassbender, amatissimo attore hollywoodiano che abbiamo visto in film come L’uomo di neve, la saga degli X-Men, Macbeth, Steve Jobs e Shame.

Nel cast di 12 anni schiavo vediamo anche Brad Pitt che interpreta Samuel Bass, Benedict Cumberbatch che interpreta William Ford, Paul Dano che interpreta John Tibeats e Sarah Paulson che interpreta Mary Epps.

La trama e il finale di 12 anni schiavo

Poi vediamo Paul Giamatti che inteerpreta Theophilus Freeman e Lupita Nyong’o, che ha vinto l’Oscar come miglior attrice non protagonista per questo film, che interpreta Patsey.

Infine nel cast di 12 anni schiavo vediamo Garret Dillahunt, Taran Killam, Michael Kenneth Williams, Alfre Woodard, Chris Chalk, Dwight Henry, Scoot McNairy, Adepero Oduye, Ruth Negga, Marc Macaulay, Marcus Lyle Brown e Liza J. Bennett.

2 anni schiavo vi aspetta su Canale 5 giovedì 27 febbraio 2020, dalle ore 21:20.