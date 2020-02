12 anni schiavo, il film premio Oscar: trama, cast, trailer e streaming

Nel 2013, nelle sale arrivava il film 12 anni schiavo, tratto dall’omonima autobiografia di Solomon Northup. Il film ha vinto ben tre premi Oscar (per la categoria di miglior film, miglior attrice non protagonista e miglior sceneggiatura non originale) e ha lanciato la carriera di Lupita Nyong’o.

Il libro da cui è tratta la storia

Ma di cosa parla il film? Chi vediamo nel cast? E dove vederlo in tv e in streaming?

Correva l’anno 1841, prima della guerra di secessione, e Solomon Northup, un violinista di colore, viveva nella cittadina di Saratoga Springs, nello Stato di New York.

Solomon, sposato con Anne e padre di Margaret e Alonzo, viene ingannato da due falsi agenti di spettacolo e, con loro, viaggia verso Washington dove viene drogato e rapito, frustato e privato dei suoi documenti che attestano la sua libertà. Dopodiché viene trascinato in Louisiana, dove rimarrà schiavo fino al 1853. Durante questi lunghi anni, Solomon cambierà tre padroni e lavorerà nella piantagione di cotone del perfido Edwin Epps.

La trama e il finale di 12 anni schiavo

Un cast speciale per un film speciale. In 12 anni schiavo vediamo tanti nomi importanti del cinema hollywoodiano, ma anche il debutto di Lupita Nyong’o, che ha ottenuto anche l’Oscar come miglior attrice non protagonista per aver interpretato Patsey.

A interpretare il protagonista Solomon è Chiwetel Ejiofor, mentre lo spietato schiavista è interpretato da Michael Fassbender.

La storia vera di Solomon, di 12 anni schiavo

Nel cast poi vediamo Benedict Cumberbatch, volto della Marvel e di Sherlock Holmes, interpretare William Ford e Paul Dano interpretare John Tibeats.

Poi spunta anche Brad Pitt, che interpreta Samuel Bass, e Alfre Woodard che interpreta Harriet Shaw. Sarah Poulson, celebre per la saga di American Horror Story, qui interpreta Mary Epps, mentre Scoot McNairy interpreta Brown.

Poi vediamo Taran Killam, Garret Dillahunt, Michael Kenneth Williams, Quvenzhané Wallis, Ruth Negga e Bill Camp.

Tutto il cast di 12 anni schiavo

12 anni schiavi è un film che ha vinto tre premi Oscar e un golden globe ed è tratto da una storia vera. Di seguito, ecco il trailer del film:

Dove vedere in tv il film 12 anni schiavo? La pellicola va in onda su Canale 5 stasera, giovedì 27 febbraio 2020, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: L’ora legale è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

Dove vedere Canale 5 in streaming