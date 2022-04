10 giorni senza mamma: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1

Questa sera, sabato 30 aprile 2022, alle ore 21:15 va in onda su Sky Cinema 1 10 giorni senza mamma, il film commedia del 2019 diretto da Alessandro Genovesi. La pellicola dura 90 minuti e nel cast può contare su volti ben noti al grande schermo italiano come Fabio De Luigi. Di seguito scopriamo la trama e chi fa parte del cast.

Trama

La trama racconta di una famiglia guidata da Carlo e Giulia, i genitori, e composta da tre figli: Camilla ha 13 anni ed è in piena crisi adolescenziale. Tito, suo fratello, ha 10 anni ed è dispettoso e furbetto. Bianca invece è una bambina che a soli 2 anni dimostra di essere piuttosto peperina. Carlo lavora come HR presso una catena di supermercati, la Family Market, ed è molto preso dal suo lavoro, tanto che a casa non c’è mai. E sua moglie Giulia, stanca di crescere i figli da sola considerando che ha lasciato la sua carriera d’avvocato per questo, annuncia di voler partire. La donna ha fatto i biglietti per Cuba e vuole concedersi una vacanza con sua sorella, senza bambini. Per cui parte lasciando l’incombenza di lavoro e famiglia a carico di Carlo. Ma, prima di andare via, Giulia lo mette in guardia cercando di aiutarlo con un calendario con tutte le attività dei bambini. Il rientro da Cuba è previsto dopo dieci giorni: Carlo sarà in grado di badare ai suoi bambini senza la mamma?

10 giorni senza mamma: il cast del film

Come già anticipato, in 10 giorni senza mamma troviamo un cast ricco di personaggi del mondo dello spettacolo italiano a partire dal protagonista, Carlo Rovelli, interpretato da Fabio De Luigi. Di seguito ecco l’elenco di attori e attrici con i relativi personaggi che compongono il cast:

Fabio De Luigi: Carlo Rovelli

Valentina Lodovini: Giulia

Angelica Elli: Camilla

Matteo Castellucci: Tito

Bianca Usai: Bianca

Diana Del Bufalo: Lucia

Niccolò Senni: Alessandro Minervini

Antonio Catania: direttore Family Market

Giorgia Cardaci: Adele (Matilde)

Rosaria D’Urso: Dolores

Streaming e TV

Ma dove vedere 10 giorni senza mamma in diretta TV e live streaming? Il film, come già anticipato, va in onda sabato 30 aprile 2022, alle ore 21:15, su Sky Cinema 1. Il canale è disponibile esclusivamente sulla pay-tv di Sky. Per accedervi è necessario sottoscrivere un abbonamento: il canale si trova al tasto 301. In alternativa, si può seguire anche in live streaming. Come? Attraverso Sky Go, servizio incluso nell’abbonamento a Sky, oppure tramite NOW, la piattaforma streaming di Sky. Dopo aver effettuato la registrazione a pagamento scegliendo il pacchetto cinema, sarà possibile seguire il film in live streaming.