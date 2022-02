La critica di Tommaso Paradiso agli italiani in pandemia: “Eurovision e curling, ripigliamoci”

Eurovision? No, grazie. Tommaso Paradiso sembra non apprezzare l’attenzione che gli italiani stanno dedicando al contest musicale, a cui quest’anno parteciperanno Mahmood e Blanco, vincitori di Sanremo, ma di cui si sta parlando perché anche altri concorrenti del Festival prenderanno parte all’evento in rappresentanza di altri Paesi “orfani” di cantanti. È il caso di San Marino, che ha scelto di far gareggiare Achille Lauro dopo un contest interno per scegliere l’artista che andrà a Torino.

Ma nei giorni scorsi si è parlato anche di una possibile partecipazione di Tananai, arrivato ultimo a Sanremo, che ha attirato l’attenzione di diversi Paesi – tra cui la Svizzera – dopo che i suoi video e la sua canzone sono diventati virali sui social. Ma Paradiso non ci sta, e condivide una storia Instagram che fa schizzare il suo nome in trend topic sui social.

“Italia in pre pandemia: mare, sole, lavoro, studi, matematica, greco, latino, musei… Italia in pandemia: curling, eurovision. Ripiamose”, scrive il cantante nella storia.

A finire nel mirino di Paradiso anche lo sport in cui l’Italia ha trionfato alle Olimpiadi di Pechino, il curling, di cui gli utenti social si sono occupati per la prima volta proprio perché è la disciplina in cui gli azzurri hanno conquistato l’oro.