Tommaso Paradiso e la rottura dai The Giornalisti

Tommaso Paradiso torna a parlare delle ragioni che lo hanno spinto ad abbandonare i The Giornalisti il 17 settembre scorso dopo anni di carriera insieme.

“C’era un bisogno che alla fine è stato, per così dire, ‘burocratico’. Abbiamo per molto tempo lavorato in questo modo e a Primavera e Musella le cose andavano bene, anzi erano molto contenti, non avevano lamentale da fare: entravano in studio, uscivo con le canzoni, ottenevamo successo, parola che posso davvero utilizzare, visto come sono andati i dischi e le canzoni”, rivela il cantante, ora solista, in un’intervista al quotidiano la Repubblica.

E chiarisce che a causare la rottura della band è stata l’intromissione di altre persone.

“Il problema è nato quando tra di noi si sono intromesse altre persone, quando nei rapporti tra noi sono subentrati altri. Io ho detto che la situazione non mi sembrava sostenibile, che era sbagliato cambiare una squadra vincente, che era assurdo scombinare la traiettoria di una corsa che andava avanti a 160 all’ora e che nessuno ci poteva fermare. Invece la risposta è stata problematica, la situazione è scoppiata e io mi sono sentito nella classica situazione di non avere altra scelta e mettere per quel che mi riguardava la parola fine”, racconta ancora Paradiso.

“Dovevo farlo per continuare a vivere come voglio, pensare alla musica senza dovermi occupare di altre faccende ogni giorno. Io mi occupo di scrivere, cantare e suonare, alcune persone pensavano di potermi impedire tutto questo e mi hanno costretto ad andarmene. Io non volevo, nessuno di noi tre voleva che andasse così, non è stata colpa nostra, ma di altre persone”.

L’ex frontman ha annunciato le date del suo primo tour da solista, che si chiamerà “Sulle nuvole tour”.

Ospite della puntata di ieri di Che tempo che fa, il cantautore ha detto che la tournée si svolgerà in dieci palazzetti in giro per l’Italia e inizierà il 21 ottobre 2020.

Per Tommaso Paradiso anche un nuovo singolo in arrivo, intitolato Ma lo vuoi capire?. Si tratta del secondo da solista dopo Non avere paura, uscito una settimana dopo la rottura e già certificato disco di platino.

