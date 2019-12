Tommaso Paradiso ha annunciato il suo primo tour da solista: ecco le date di “Sulle nuvole tour”

L’ex frontman dei The giornalisti, Tommaso Paradiso, ha annunciato le date del suo primo tour da solista, che si chiamerà “Sulle nuvole tour”. Ospite della puntata di ieri di Che tempo che fa, il cantautore ha detto che la tournée si svolgerà in dieci palazzetti in giro per l’Italia e inizierà il 21 ottobre 2020.

Per Tommaso Paradiso anche un nuovo singolo in arrivo, intitolato Ma lo vuoi capire?. Si tratta del secondo singolo da solista dopo Non avere paura, uscito una settimana dopo la rottura con i The giornalisti e già certificato disco di platino.

Tommaso Paradiso: Sulle nuvole tour | Le date

Il tour da solista di Tommaso Paradiso inizierà dal Palazzo dello Sport di Roma il 21 ottobre e poi toccherà altre 9 città.

Il 27 ottobre toccherà a Napoli, e il 30 ottobre a Bari. Seguono Reggio Calabria (3 novembre), Catania (6 novembre), Milano (11 novembre), Jesolo (14 novembre), Firenze (25 novembre) e Bologna (28 Novembre). La tournée si concluderà al Pala Alpitour di Torino il 4 dicembre 2020.

Il cantautore romano proporrà sicuramente i suoi singoli da solista, ma per i fan dei The giornalisti non c’è nulla da temere: nella scaletta sono inclusi i suoi più grandi successi, da Completamente a Riccione, passando per Questa Nostra Stupida Canzone d’Amore, New York e Felicità Puttana.

Questo il post con l’annuncio del tour di Tommaso Paradiso:

Questo il calendario completo:

21 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma

27 ottobre al PalaPartenope di Napoli

30 ottobre al PalaFlorio di Bari

3 novembre al PalaCalafiore di Reggio Calabria

6 novembre al PalaCatania di Catania

11 novembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

14 novembre al PalaInvent di Jesolo (Venezia)

25 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze

28 novembre all’Unipol Arena di Bologna

4 dicembre 2020 al PalaAlpitour di Torino

